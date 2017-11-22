頻入總統府喬聯貸？ 陳慶男撇清這樣說

2017-11-22 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕針對爭議多日的獵雷艦詐貸案，慶富董事長陳慶男今接受政論節目連線訪問，現場來賓姚立明質疑陳與前總統馬英九及前副總統吳敦義的關係，陳對此回應，指2012年馬吳的產業競選辦公室雖是設在其辦公室樓上，但他本人並非競選總部的負責人，不過他也坦承自己的小孩有參與其中。

在《三立》今晚間播出的《新台灣加油》中，姚立明追問陳慶男是否認識吳敦義，陳慶男對此回應，先前吳敦義在擔任高雄市長時就認識了；不過說到有無為了慶富案去拜訪吳，陳則表示去總統府是吳請他去的。針對2015年12月是否有與時任總統府副秘書長熊光華見面，陳慶男則表示當時與慶富的財務顧問一起在台北拜會聯貸銀行，當天也與熊光華見面，但主要是談與基隆海科館揭幕的相關事宜，但完全未與熊光華談及獵雷艦案。

針對立委蔡易餘質疑，為何不向熊光華提聯貸的問題，陳慶男則說因為當時與熊也不熟，沒有熟到能請他在這方面幫忙。

針對立委王定宇質疑，熊光華在與陳慶男見面後，就與時任台灣銀行總經理蕭長瑞及時任行政院秘書長簡太郎一起入總統府，被外界認為是在幫忙喬205億，陳慶男則說他確實曾拜訪蕭並希望對方參加聯貸，並稱當時在對方詢問相關的財務問題後也決定參貸。至於簡太郎的部分，也是因為他有提出陳情，當時在秘書長的辦公室，時任的合庫總經理也在，簡太郎則提出希望由合庫主辦，不過合庫方面以自身並非慶富的主辦銀行而拒絕。