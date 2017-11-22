懲處案後總統發表談話鼓舞軍心：推動國艦國造決心不會變

總統針對獵雷艦案說明政府的三點立場

第一、我們會釐清真相，嚴格究辦

這項由前政府啟動的計畫，有明顯的疏失，無論是決策、招標、聯貸，以及履約的管理的過程，都應該被嚴格的檢視。

她要再次要求，本案所有的相關單位，務必坦蕩配合司法調查，在勿枉勿縱的原則下，如果有任何人涉弊，不論層級、不論是誰，絕不寬貸。

第二、務必要糾正錯誤，解決問題

解決問題，是政府一貫的施政方針。如果過去做錯了，不論是何時發生的錯誤，就要確實檢討，積極解決、彌補錯誤。行政院已經完成本案的檢討報告，今天國防部也已經提出懲處名單。

接下來，她要求國防部，務必全面檢討整個造艦案招標的過程，也必須在最短的時間內，對後續合約的事宜，做出專業的評估以及明快的決定，以確保國家利益。

更重要的是，政府一定要建立更完善的機制，把不適格的廠商排除在國防自主的計畫之外，杜絕錯誤再犯。危機就是轉機，她希望經過這一次的錯誤及失敗，國軍記取教訓，找出正確的方向與道路。

第三、政府推動國艦國造的決心，不會改變

走向國防自主的這條路，從來不是順風順水。但是，政府不會因為個案的挫折，影響國艦國造的決心。

作為三軍統帥，總統強調國軍有困難的時候，一定會一起承擔。而國艦國造的工作，會更堅持到底。接下來，政府、國軍及產業，都要共同的投入，讓這項關係到國家安全的重大政策，克服萬難，繼續向前。

過去，國軍也有沱江艦及磐石艦成功的國艦國造經驗，總統相信，只要方向正確、決心堅定，國艦國造的目標就會開花結果。