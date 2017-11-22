2018議員選戰策略 時代力量：推出一份最好的名單

2017-11-22 18:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今公布2018縣市議員首波提名選區，人選預計將在明年初出爐。秘書長陳惠敏表示，時代力量有自己規劃的時程，作為一個獨立政黨，時力最重要的就是推出一份最好的名單，以爭取人民支持。

時代力量今召開記者會公布首波提名選區縣市，除了台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都直轄市外，另有基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等。

秘書長陳惠敏表示，時代力量按照自己的節奏、規劃，逐步對2018年縣市議員選舉做最充足的準備，目前提名、面談等相關工作陸續進行中，最快希望明年春天能完成提名作業。陳惠敏特別強調，每個黨有自己的安排、工作目標及時程，做為一個獨立的政黨，時代力量最重要、最負責的工作就是推出一份最好的名單。

被問及是否與民進黨討論合作一事，陳惠敏強調，「從來沒有考慮其他的黨」，每個政黨都有自己的安排，有自己的工作目標、時程。

媒體追問，是否與其他政黨合作？發言人吳崢表示，其實不只民進黨，時代力量對其他政黨都採取開放、對話態度，但各政黨提名作業時序不同，因此並未鎖定哪個時間點對話；至於是否與國民黨合作，吳崢直言，「這個是比較不可能的」。

吳崢強調，時力提名選區的衡量標準，是以人選作為優先考量，主要鎖定符合時力政策理念的候選人。

外傳吳崢將參選松山信義區，另一發言人林穎孟將挑戰大安文山區，新北板橋區將推出前柯市府幕僚彭盛韶，由國會助理轉任發言人的李兆立則將挑戰參選中和區議員。