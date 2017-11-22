台灣港務公司董事長交接 新任吳宏謀：共創優質國家門戶

左起卸任董事長吳盟分、交通部主任秘書林繼國、新任董事長吳宏謀。（台灣港務公司提供）

2017-11-22 17:36

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部今天宣布，行政院已同意台灣港務公司董事長職務，由政務委員吳宏謀轉任，並於今日下午召開臨時董事會改選董事長，隨即舉行交接典禮，由交通部主任秘書林繼國監交。

前董事長吳盟分表示，港務公司即使面臨國際海運市場船舶大型化發展、聯盟重組等重大挑戰，仍提交不錯的成績單，預期高雄港今年貨櫃量績效可維持千萬以上，而雙郵輪母港之政策目標亦可達成，且郵輪旅客將超過100萬人次，以及今年與高雄市合作成立高雄港區土地開發公司，推展舊港區開發業務之亮點。

另在拓展新業務線方面，除離岸風電積極開發外，並在新南向政策執行上，提出交通部首宗海外投資案。

吳宏謀表示，港務公司成立5年，經營績效良好，合作、創新與永續三大方向為公司發展主軸，合作方面，除將與各港口所在縣市政府共同合作，期許港市共存共榮發展外，並應加強國際合作。創新方面，期待建立永續發展之商業模式；永續方面，持續落實生態港經營理念，提升公司經營績效，共創未來更優質的國家門戶，引領港務公司航向港埠多元發展新視界。

交通部表示，吳宏謀現年63歲，中山大學海洋環境及工程學系博士，68年公務人員高等考試土木工程類科及格，現任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，歷任高雄市政府工務局下水道工程處科長、副處長、處長、高雄市政府工務局副局長、局長、高雄市政府副市長、顧問等職務，學驗俱優並具領導能力。

交通部指出，未來在吳宏謀領導下，將帶領台灣港務公司，以積極創新及改革思維，帶領公司締造優質營運能量，提升港務公司服務品質及國際競爭力。