勞基法修法 立院國民黨團：加開公聽會否則杯葛

2017-11-22 16:18

〔記者林良昇／台北報導〕攸關「一例一休」的勞基法相關修法爭議擴大，立法院國民黨團今天中午召開幹部會議，反對倉促修法，決議要求委員會加開公聽會場次，廣納各界聲音，否則不排除任何杯葛議事的可能性。

「勞基法修正案」上週五付委，民進黨衛環委員會召委林靜儀排審，本週一已完成詢答，今天主辦公聽會；預計明天進入逐條審查程序，國民黨認為過程草率，並質疑民進黨擬在明天一舉送出委員會。

國民黨團今天中午召開幹部會議，決議要求加開公聽會場次，否則將杯葛議事；國民黨團表示，民進黨為了加速清理「一例一休」爭議的戰場，除了在院會以多數暴力強行付委，更拒絕國民黨提出朝野各辦兩場公聽會的訴求，只願讓國民黨團辦一場公聽會，如此蠻橫、輕率與引發朝野對立的作為，國民黨難以接受。

國民黨團指出，行政院提出的修法版本嚴重向資方傾斜，爭議過大，不僅引發勞團強烈反彈，更遭外界「修惡勞基法」、「退步性修法」、「二度詐騙勞工」之譏，實有必要加開多場次公聽會，讓各業界更多的聲音進來，否則重蹈一年前覆轍，註定失敗。「不知執政黨究竟在急什麼？」

國民黨團說，黨團在幹部會議決議，堅定訴求「3主張、3反對」的黨版訴求，包括主張特休假遞延一年、輪班制間隔維持11小時並增訂日出條款、加班換補休等。對於無意改善勞工過勞現況的修法，必將強力阻擋。