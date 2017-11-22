慶富集團總部被查封未見封條 工作人員進出無阻

2017-11-22 16:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富詐貸案，第一銀行等聯貸銀行團為確保債權，今天上午會同高雄地院查封慶富集團總部等資產；由於媒體無法進入慶富總部，從外觀查看，無論是門口或視線所及之處，都未看到封條，工作人員進出無阻，保全也對媒體說：「沒有異狀！」

據了解，慶富集團在政治界當紅時刻，跟媒體互動良好，只要有政壇重量級人士前去總部參訪，慶富都會開闢媒體發稿區，但這次媒體卻不得其門而入，在門口就被擋下。

至於陳慶男夫婦及兒子陳偉志動向，3人今天上午已完成到前鎮警分局復興派出所報到程序。