獵雷艦案首波懲處 前後3任海軍司令各申誡2次

國防部發言人陳中吉公布獵雷艦案懲處名單。（記者黃耀徵攝）

2017-11-22 15:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕海軍獵雷艦案延燒，國防部今天下午公布第一波懲處名單，共懲處28人，包括現任及前任海軍司令黃曙光、李喜明（現參謀總長）、陳永康及現任副部長蒲澤春等4名上將。28人次中最重懲處為「記過兩次」，國防部也強調後續若還有明確事證，不排除繼續究責。

總統蔡英文總統昨約見國防部長馮世寬，並做出儘速公布軍中懲處名單、涉弊絕不寬貸及明快處理合約等三點裁示。國防部今天下午針對「行政院獵雷艦專案調查報告」及「獵雷艦案第3期款預算解凍書面報告呈送立法院疏失」等案，公布懲處人員名單。

共計18人被「申誡一次」到「記過2次」

針對「行政院獵雷艦專案調查報告」，國防部專案小組檢討國防部、軍備局、國防採購室及海軍司令部等人員的違失責任；三名前後任海軍司令黃曙光、李喜明與陳永康皆「申誡兩次」，李喜明現為參謀總長。時任海軍副司令的蒲澤春中將，則已升上將並任軍政副部長，也遭「記過一次」。18人分別核予「申誡一次」至「記過兩次」不等處分，懲處最重者為海軍計畫處前組長胡嘉聖上校遭「記過兩次」。

另，針對預算書疏失一案，現任軍備局局長梅家樹中將「申誡兩次」，共10人遭處「申誡兩次」至「記過一次」的不等處分。

全案第一波懲處名單共28人次。國防部強調，本次懲處是依據行政院調查報告所指出的五大缺失及函送立法院之資料訛誤，懲處追究相關疏失人員責任。此外，本案也移請檢調偵辦中，後續如果還有明確的疏失事證，不排除續行究責懲處，以正軍譽。

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國防部今天下午公布獵雷艦第一階段懲處名單出爐。

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