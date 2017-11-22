越南河南省主席拜訪中市府 林佳龍盼締結姐妹市

2017-11-22 16:09

〔記者張菁雅／台中報導〕越南河南省人民委員會主席阮春東一行人今天到台中市政府拜訪市長林佳龍，希望促進雙方實質交流合作。由於在越南投資的台商中，台中人最多，林佳龍盼在越南的北、中、南都各找一個省締結為姐妹市，以保障台商的權利，也鼓勵台商前往投資。阮春東相當認同，期望雙方儘快締結姐妹市。

「越南河南省在台灣吸引外資研討會」今、明兩天到台中舉行，邀請雙方業者分享投資經驗，阮春東今天也到市府拜會林佳龍。

林佳龍表示，在越南投資的台商很多，台中人是第一名，而他也拜訪越南4、5次，希望有機會拜訪河南省，共同拓展外資經貿、文化、觀光等交流。

他也說，台中市擁有優質的農業，以及良好的工商發展，包括鞋業、家具、自行車等企業都有在越南投資，過去投資著重南越，最近逐漸往北越發展，外貿投資需要民間企業跟政府一起合作。

林佳龍指出，台商到越南投資，不僅為了工廠生產，也會考量小孩的教育、居住環境等，因此，越南政府近期逐漸著重這些層面；此外，交通也是重要的發展關鍵，所以台中有直飛越南的班機，促進雙方商業發展更便利。而台灣的醫療也很進步，許多企業想到越南開設醫院，希望越南政府能同意協助。

阮春東表示，越南河南省人口約100萬人，從首都河內前往河南大約40分鐘的車程，河南省著重工業發展，工業比例佔60％，年平均經濟成長率皆維持約11％；此外，河南省目前共規劃8個工業區，台商若到河南省投資，將享有多項優惠政策，包括專門規劃給台商的工業區，希望響應台灣的新南向政策，吸引更多台商到越南。

阮春東也邀請林佳龍到越南河南省拜訪，並與台中市締結為姐妹市。林佳龍表示，市府希望在越南的北、中、南都各找一個省締結為姐妹市，也能鼓勵台商前往投資。