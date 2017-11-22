台灣金融政策的新論述 民進黨提4個面向

2017-11-22 16:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今通過「關於黨對台灣當前金融政策的新論述」，民進黨智庫副執行長陳錦稷會後轉述，民進黨認為未來台灣的金融發展戰略，應該從四個面向思考，首先，台灣應該引導國民儲蓄投入實體經濟，以金融支援民生經濟發展；再者，台灣應該強化金融服務的社會責任，使金融能普惠社會；第三，台灣應該強化金融監理與金融業公司治理；最後，台灣應該鼓勵金融創新，發展金融科技，提升金融競爭力。

陳錦稷指出，當前台灣的金融仍存在許多問題及隱憂，凡此種種問題，多可歸咎於金融監理手段無法防堵新型態的金融犯罪，不僅造成金融機構的巨額損失，影響存戶、保戶及投資大眾權益，擾亂金融秩序，更影響民眾對政府執政效能的信心。

陳錦稷指出，這數十年來全球供應鏈與經濟型態產生了重大變化，特別是全球金融危機之後，各國無不重新思考金融的角色，台灣也必須與時俱進。

陳錦稷指出，民進黨認為，未來台灣的金融應該在穩固的四個支柱（風控、內控、消保、法遵）上，全力支援實體經濟升級，透過金融體系發展與實體經濟成長的雙向正面循環，實現民進黨金融正義的理想。

陳錦稷於結論指出，民進黨認為，台灣的金融監理除了與國際標準接軌外，更應強調健全的公司治理，如此一來，才能掃除一再發生的金融地雷，擺脫金融弊案的陰影，重視金融秩序，才能建立國民對金融體系的信心。

至於12項新論述是否將發展為民進黨新決議文，民進黨秘書長洪耀福表示，新論述逐一在中常會提出通過後，是否提出新黨綱或新政綱，還沒這樣的計畫，下一步驟為何，尊重程序安排。