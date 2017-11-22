11/26慶富15艘救難艇交船期限 海巡署：逾期就解約、求償

2017-11-22 15:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕承造海軍獵雷艦的慶富造船公司爆財務危機，連帶影響慶富在2013年承包海巡署巡防救難挺。海巡署署長李仲威今天上午在立法院內政委員會備詢時表示，慶富依約建造28艘海巡艦，還有15艘沒交船，11月26日若交不出船，就會要求解約、求償。

內政委員會今天上午審查海巡署預算報告，由海巡署長李仲威報告年度主管預算。與會的朝野立委包括國民黨立委曾銘宗、黃昭順、民進黨立委洪宗熠、親民黨立委陳怡潔都關切慶富聯貸弊案衍生的後續問題。

國民黨立委曾銘宗詢問，慶富造船公司近期內可能會破產，目前海巡署委託造艦計畫仍有15艘船未履約，何時會處理解約問題？

對此，李仲威表示，慶富造船為海巡署建造28艘艦艇，總金額37億元，已交船13艘，有8艘正在建造，還有7艘沒開工，所以有15艘還在履約中。海巡署與慶富的合約跟海軍獵雷艦不同，28艘分7批，每批有4艘船。在每批第一艘船開工時，預付4艘總價的20%，約1億400萬元，每批最後一艘船交船後，才付清4艘船的尾款，目前共支付19億6千多萬，還有3億7千多萬兆豐銀的履約保證。

李仲威說，若交船期限超過90天，即可有三個步驟處理。首先，拒收這艘船；其次，減價收這艘船；最後就是解約。

李仲威表示，第14艘海巡艦交船最後期限原為今年11月10日，慶富提出行政救濟，以「一例一休」為理由要求展延，不過海巡署依照公共工程委員所列的相關規定，只允許展延16天，所以11月26日展延時間到期後，海巡署會依約提解約，並提出求償，要求返還3億7千多萬。

李仲威也說，解約後當然要求償，之後也會再重新招標，但剩下15艘交船時間可能要後延3至4年。慶富低價槍標狀況，將會回去進行了解，兩週內提出相關報告。

海巡署報告也指出，將向慶富提起損害賠償之訴，共約新台幣15億2784萬餘元。