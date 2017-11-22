北市勞動局質疑中央修法 批勞資會議監督形式化

北市勞動局認為多數勞方代表在勞資會議中沒有否決的權力，且勞基法對於未舉辦勞資會議之事業單位「並無訂定罰則」，因此無法有效監督管理。（圖取自勞動台北 臉書專頁）

2017-11-22 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法引起社會大眾熱議，此次修法中，若雇主經「中央目的事業主管機關」同意、勞動部通過，再經工會或勞資會議同意後，勞工將可連上12天班。對此，台北市政府勞動局昨（21）日針對中央修法提出質疑，認為現行勞動基準法已經給予工作時間，以及連續工作日數的彈性。認為所謂的勞資會議「監督無罰則」、「形式大於實質」。

勞動部認為，除了例假安排、實施4週彈性工時的事業單位適用原規定外，雇主「經工會或勞資會議同意」，例假得於每7日之週期內調整。換句話說，若以2週來看，將2天不該上班的「例假日」排在第1週的第1天跟第2週的最後1天，休息日獲得勞工同意加班出勤，最長將可連上12天班。

而北市勞動局昨日於臉書專頁「勞動台北」發文，對於中央修法提出質疑。北市勞動局指出，7休1自民國73年制定勞基法以來實施至今，而在現行適用勞基法版本中，為給予工作時間以及連續工作日數的彈性，已經制定「四週變形」及「84條之1」。然而，現行舉辦的勞資會議都是「形式大於實質」，「多數勞方代表沒有否決的權力」。

北市勞動局也指出，勞基法對於未舉辦勞資會議之事業單位「並無訂定罰則」，地方主管機關無法有效監督管理。北市勞動局認為，所謂的「勞資會議」根本監督無罰則，且「形式大於實質」。

北市勞動局呼籲中央，針對「放寬加班時數上限」、「降低輪班間連續休息時間」，以及「例假日調整」等條例，應該再思考幾項問題，如「是否賦予勞資會議之勞方代表有『準工會幹部』之身份保護」、「應規定勞資會議同意決議之效期，以及未舉辦勞資會議的『應有罰則』」，以及「若企業實施『無薪假』等涉及個別勞工的勞動條件變更，除了採用工會與勞資會議同意外，個別勞工應有否決之權利。」