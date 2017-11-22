被官員嗆夠了吧！ 林淑芬質詢全文曝光、鄉民流淚了...

林淑芬20日晚間於衛環委員會質詢勞動部長林美珠。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-22 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前審查勞基法修正草案，民進黨黨內出現不同聲音，反對倉促修法的立委林淑芬在發言時痛批「勞基法30年來的翻轉，勞工的命運也整個翻轉」，因此還被行政院副祕書長何佩珊嗆「你夠了吧」，引起討論，而現在有鄉民將林的發言內容打成逐字稿力挺！

立法院20日審查《勞基法修正草案》，林淑芬在6分鐘發言中，不斷被主持會議的召委、綠委林靜儀催促，要求注意時間、體恤議事人員，這也讓林淑芬不滿、要求第二輪發言，「今天可以開到24點啊。我們怕熱不要進廚房，委員怕累就不要來開會，你今天裁示開到2400。大家都在這10幾個小時，我都在立法院裡，調錄影帶，我都在立法院裡面 沒離開一步，我在這裡要求，要求在進入逐條時，我剛提出的問題全部都要有回答，沒有回答，怎麼用空白支票簽署給你們呢？這太荒謬了，這對台灣來說，30年的勞基法翻轉阿，勞工的命運也整個翻轉阿」。

一名鄉民LOWJ也在PTT上分享林淑芬當天的質詢逐字稿，其他鄉民見狀後也大讚，「同樣姓林 一個只會當橡皮圖章 一個認真做事 高下立見」、「看完眼淚都要流出來了，dpp到底幹三小去了」、「資進黨的最後良心立委！我永遠記住資進黨今天的嘴臉」、「就算是作秀 我也是信了 真的最後良心」。