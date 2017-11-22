被官員嗆夠了吧！ 林淑芬質詢全文曝光、鄉民流淚了...

林淑芬20日晚間於衛環委員會質詢勞動部長林美珠。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前審查勞基法修正草案，民進黨黨內出現不同聲音，反對倉促修法的立委林淑芬在發言時痛批「勞基法30年來的翻轉，勞工的命運也整個翻轉」，因此還被行政院副祕書長何佩珊嗆「你夠了吧」，引起討論，而現在有鄉民將林的發言內容打成逐字稿力挺！
立法院20日審查《勞基法修正草案》，林淑芬在6分鐘發言中，不斷被主持會議的召委、綠委林靜儀催促，要求注意時間、體恤議事人員，這也讓林淑芬不滿、要求第二輪發言，「今天可以開到24點啊。我們怕熱不要進廚房，委員怕累就不要來開會，你今天裁示開到2400。大家都在這10幾個小時，我都在立法院裡，調錄影帶，我都在立法院裡面 沒離開一步，我在這裡要求，要求在進入逐條時，我剛提出的問題全部都要有回答，沒有回答，怎麼用空白支票簽署給你們呢？這太荒謬了，這對台灣來說，30年的勞基法翻轉阿，勞工的命運也整個翻轉阿」。
一名鄉民LOWJ也在PTT上分享林淑芬當天的質詢逐字稿，其他鄉民見狀後也大讚，「同樣姓林 一個只會當橡皮圖章 一個認真做事 高下立見」、「看完眼淚都要流出來了，dpp到底幹三小去了」、「資進黨的最後良心立委！我永遠記住資進黨今天的嘴臉」、「就算是作秀 我也是信了 真的最後良心」。
林淑芬:請林美珠部長。 部長，剛剛鍾委員提到芝加哥乾草事件，那是1886年51勞動節的起源。 Haymarket affair。那時候所有人抗爭只為了一件事，就是一天工作八小時 那是1886年，那時州政府與警察強力鎮壓，還開槍打死抗議人士 所以國際勞動節，大家要記得，他是爭取他是爭取一天八小時工時的開始 而從1886年至今2017年，國際不曉得怎麼改但我們知道台灣在131年之後 一天八小時的工時仍是遙不可及，遠不可得。這是第一個 第二個，我要跟大家說，有一個王乾任先生寫了"股市上萬點，經濟還不景氣嗎？"（https://goo.gl/uTnhzL）。低薪，是資本家的陰謀。那講他這篇文章之前。我要講一個統計數據我過去曾經統計，受雇者就是勞工的總體薪資跟公司企業盈餘的比較從1991年企業所有的老闆，企業的盈餘佔GDP的比例請大家聽清楚是29.99%那時全國勞工的薪資，占比為51.56%。從1996年開始，服務業納入勞基法實施彈性和變形工時。一路GDP的組成。他有很大的變化。以2010年為例企業盈餘佔總GDP由29.99%上升到35.41%。勞工薪資降為44.55%，那不是最差的，到2015年為止。勞工薪資占比已經到了43.97%而企業為新高35.08%（聽到數字，不知是否為念錯數據），我自己還統計一個數字，依行政院主計總處統計，非經常性薪資占平均薪資比重逐年增加。從2002年，非經常性薪資占薪資比例16.34%到2016增加到19.58%，一般來講，這十幾年來經常性薪資成長幅度，非常遠遠不如非經常性薪資。 也就是說，老闆要給你的起薪是非常低，成長也是非常低。但他把要給的錢都透過非經常性薪資，像是獎金與加班費來給予。這就是一種手段這就是靠著低薪來支配勞工的工時，這就是資方來買勞工、支配奴役勞工的手段和方法。 所以今天的工時，他的問題來自於哪裡？有的勞工說他想要加班，誰喜歡加班阿，勞工真的喜歡加班嗎？不是是因為勞工的收入太少，所得不夠。才要說"給我加班"，他如果說要獲得多一點薪水，你雇主可以給他多一點薪水阿，可是我們現在只有兩個選擇阿部長。 收入這麼少加班加到過勞，不想過勞你就窮一點。兩條路只有兩條路可以選擇這個是王乾任說的 低薪是否是資本家的一種陰謀，部長我上禮拜也跟你說過，你說了"四個不變，總工時不變"你講這個話 一點意義都沒有 。 為什麼，你知道嗎？ 看起來什麼都不變，還有彈性跟放寬。還沒有加工時，但這句話沒意義，知嗎？ 部長:請委員指教~（語氣平穩中帶點上揚） 林淑芬:你不知道，我星期天有問你。現在法定合法的工時，一周40小時，一個月四週加兩天30天，加上一個月合法的加班工時46小時，一個月222小時。勞動部說220沒關係，怎麼算都不要緊。你一年總工時多少？2664小時。台灣有人做到2664某？ 所以你說總工時不超過，不會改變。這個命題是沒有意義的 因為總工時合法許可的是2664小時。照法令都不改。 現在法令允許做到2664。勞工馬上過勞啦，但是不會做到那麼多啦 去年平均工時多少？你來說說看 部長:（部屬直接大聲打PASS）2034 [編按:做到總工時76.35%] 林淑芬:2634，對嘛。我現在問你說。總工時不變沒有意義，不要跟我講這個命題但彈性真的不足嗎？一年可以做2664的工時。你說沒彈性，我不知道是怎樣沒彈性？你說有時候要密集，好，我們就來講短期的勞工，總工時不變，密度增強了、上升了，你剛剛回答哪一個委員，不要把過勞跟工時掛勾在一起 部長，這不對的。你說你們有過勞認定，過勞認定就是說 你先死了啦，不然就中風啦，不然重傷住院啦。先操到過勞再來認定 符不符合補償的規定，一條人命到死也領不到多少啦，中風、住院都不多啦 所以部長你知道你們過勞死是怎麼認定的嗎？，指引怎麼定，跟那些條件掛勾嗎？ 你怎麼可以回答委員說，這一個修法工時案鬆綁管制的修法。不能跟過勞 掛勾在一起。這徹徹底底就是要跟過勞綁在一起。為什麼部長你知道嗎。 你能回答嗎？ 你講得出來嗎？ 部長:我請署長說明（PASS勒）我們是有一個認定的標準（剛好我不知道） 林淑芬:對。那你有沒有看過。你如果有看過你怎麼可以說。放寬鬆綁工時管制不要跟 過勞掛勾在一起。當然是有關，高度相關阿 署長!你來說過勞在工時的定義是什麼 部長:有（遠離麥克風） 署長:報告委員，過勞是是職業上引起心血管疾病，而死亡者。稱過勞死 林淑芬:你可惜你是專業的，第一句就講錯了。過勞死的定義，主要是在證明 工作負荷因素啦。你沒講到這句最核心。對一個勞工來講什麼是工作負荷因素 工作負荷因素是造成發病的原因，因為過勞死不是一種病。 他認為腦血管及心臟病變的情形，被客觀認定。因為工作負荷超重。 而超過疾病自然進程，惡化的情形。就稱為負荷過重。大家都有心血管疾病 但是因為工作而帶來的負荷異常，而加速發病。 評估基準有三種，一種叫異常事件，一種較短期工作過重，一種叫長期工作過重 通通都是，除了第一種以外。其他兩種都是跟工時綁在一起去認定。 看他那一個月、半年、那禮拜。加班的時數、工作的時數，總共有多少。 所以要說的是，老闆當然講"出事情他根本沒風險。"我早說了上禮拜就說了 讓一個勞工過勞死，你說"來我們解除工時管制、鬆綁" 鬆綁以後呢？你說老闆有預防過勞的責任，那真的過勞死 老闆是不用付出什麼代價的。沒有，我們討論過，沒有欸 推給勞保去給付而以欸，一條人命幾百萬而已 對老闆來說，當然阿又不是他家。 部長你剛剛說你不想家裡小孩 去做這種工作，別人的小孩就可以嗎？ （林靜音主席:請注意時間） 林淑芬:各位委員，我們大家都說改書面。不要讓其他委員過勞。不要讓大家熬夜到12點，難道我們就可以讓勞工過勞嗎？大家對自己的命珍惜成這樣，勞工的命誰來給他珍惜（難過激動）這麼重大，歷史上這麼重大的修法的轉捩點。一個委員六分鐘 下台 . . . 阿時間到了下台。我後面沒幾個人要講了，你要給我登記第二輪發言我第二輪再來。 （林靜音主席:請珍惜議事人員的身體健康，體恤今天的議事人員） [編:我O你老XXX跳針] 林淑芬:你今天說質詢結束，但我要講。我今天要把問題責任釐清楚。要充分討論 今天聯席經濟委員會，是對衛環委員會最大的羞辱。也是對勞工最大的羞辱 我們要修勞基法，要經過經濟部門的同意嗎，要經過經濟委員會的委員 一起同意嗎？你說"不是啦，那是目的事業主管機關，要來問他們意見" 若是目的事業主關機關，那為什麼交通部沒有聯席呢？為什麼國防部沒有呢 為什麼財政部沒有呢。我今天講聯席不是列席 （林靜音:跳針跳針跳針） 林淑芬:所以今天的聯席，就是對衛環最大的羞辱。和對勞工最大的羞辱 好，部長我們來討論工時的修正七休一你會好好的把關，可是阿 你在新聞上說"不是你的事業來申請，而是直接跟目的事業主管機關反應" 交給目的事業主管機關評估，我來看經濟部的評估報告。 我們現在不討論，逐條也限一次會就審完（黨の指令） 我們對待勞工的性命，這樣鬆綁，可以這麼隨便嗎？？？ 今天經濟部，目的事業主管機關，你不用申請，來反應我們就評估指定 經濟部 2頁 2頁 各位只有兩頁。裡面講什麼？？？？？？？？ 大家看經濟部裡面講什麼，他的意思，越鬆越好啊。鬆綁所有管制啦 我看第二頁，經濟部評估放寬七休一。資方就所轄製造業...業者反應 於106年9月15日提送修法意見時。大家看清楚，裡面報告 資方都沒有要求鬆綁七休一，連資方都沒有要求鬆綁*（要五毛給一百） 雖然經濟部的目的事業主管機關，全部都是說越鬆越好。但你說要鬆綁七休一 他說可否不要依行業別申請，申請制太過繁瑣。所以才有部長自己說的 我們公告自己放寬。 （林靜音:林委員請注意時間） 林淑芬:我就是要把事情問清楚，經濟部你們時間到就可以下去，修法可以這麼草率？ 人命關天的事情喔。 （林靜音:我們今天是詢答不是逐條） 林淑芬:好，那我問你。我們逐條時你會讓我們暢所欲言嗎？時間到了會不會叫我下去？ 如果逐條審查的時候，你會承諾給我逐一的釐清所有問題。我所提的疑問你們 都有配套，都拿得出來。我就說好，我不質詢了。我結束 如果，我們逐條時你限縮時間，好三分鐘到下去三分鐘到下去。 然後一次會議到你就說結束。請問，這是一個負責任的立法院嗎？ 這是1984有勞基法以來，第一次要鬆綁七休一。從去年輪班間隔11小時以來 要給它改為彈性的八小時，這事情非同小可。這跟人命有關，這跟過勞有關 所以我現在問勞動部，目的事業主管機關來申請，你要指定。 請問你指定的原則是什麼，你可不可以回答？在這裡告訴大家一下。 部長:針對這個上次已經跟委員答覆過了，各目的事業主管機關對於所轄事業比較清楚 所以在我們機制裡面，我們是希望目的事業主管機關能夠，做到把關 林淑芬:部長你說交由目的事業主管機關他們比較清楚，目的事業主管機關是老闆說啥 資方說啥，他就是啥。但是我現在說你要指定，你的指定原則是什麼？ 你現在還沒有回答我，從上禮拜開始就沒有回答我。你說你會審核 你的審核標準是什麼，法律都要給你通過了，大家都要護航通過的時候 你說你還不知道。你怎麼指定，怎麼審查呢？？？？？？ （林靜音:請林委員尊重議事規則，你時間已經超過很多了） 林淑芬:經濟部部長，我問你一個問題。一個補充人力不足，排班人力不足 補充一個人力，跟一個勞工在放寬給他加班的彈性。 請問，當中的成本補充一個新手，跟叫一個舊勞工加班，成本差異多少 你可不可以回答我？時間到不是問題啊，這些問題還沒釐清阿 照程序來沒錯啊，不然我現在下台。你給我登記第二輪發言。我就下台 我代替勞工來這裡發問的問題沒有釐清，不是我自己 人民和勞工的疑問還沒釐清，要給人家解答 當初一年前就是一意孤行阿，今年又是不釐清要倉促的過 請問，勞工的命就這麼賤嗎？ 經濟部長，剛剛的問題，成本差多少？放寬七休一、十四休二 你的審查標準沒有，沒有你怎麼對勞工交代呢？最後我在說，有些可以有所彈 性有些產業的特性，特殊條件特殊需要彈性，這些不用修正法律輪班間隔，所 有你們開會329開會的時候，所有各部會各行業都說 我同意了。 但你們日出條款定慢一點。沒道理往前進了，間隔11小時都要接受了 他們只是呼籲說日出條款慢一點，結果你們說要把11降到8。說不過去 老闆拿到了彈性的好處，資方拿到了好處。沒理由勞工要付出健康的代價 部長你要平衡雙方阿。彈性的過程，資方拿到彈性也要付出一定成本。 難道不用嗎？ 你不能全部的代價都叫勞工來付出阿，勞工的代價只有一個啦 人命一條 健康、安全、人命啦 我沒有辦法認同主席今天說的，時間到了你下台啦。我們認為勞動部跟經濟部 都無法回答立委所提出來，非常具體的疑問 你叫立委下台 你叫立委結束 你叫立委不要問 （林靜音跳針） 林淑芬:我說時間到了可以啊，我讓別人先講啊。給我登記第二輪發言阿 我可以下去，我請求要登記第二輪發言。今天主席裁示， 發言到所有人發言完畢 今天可以開到24點啊。我們怕熱不要進廚房 委員怕累就不要來開會，你今天裁示開到2400。大家都在這十幾個小時 我都在立法院裡，調錄影帶，我都在立法院裡面 沒離開一步 我在這裡要求，要求在進入逐條時，我剛提出的問題全部都要有回答 沒有回答，怎麼用空白支票簽署給你們呢？ 這太荒謬了，這對台灣來說，30年的勞基法翻轉阿，勞工的命運也整個翻轉阿 不是以彈性之名就要犧牲勞工的安全與健康啦 質詢結束
鄉民LOWJ寫的逐字稿如下：
林淑芬:請林美珠部長。
部長，剛剛鍾委員提到芝加哥乾草事件，那是1886年51勞動節的起源。
Haymarket affair。那時候所有人抗爭只為了一件事，就是一天工作八小時
那是1886年，那時州政府與警察強力鎮壓，還開槍打死抗議人士
所以國際勞動節，大家要記得，他是爭取他是爭取一天八小時工時的開始
而從1886年至今2017年，國際不曉得怎麼改但我們知道台灣在131年之後
一天八小時的工時仍是遙不可及，遠不可得。這是第一個
第二個，我要跟大家說，有一個王乾任先生寫了"股市上萬點，經濟還不景氣嗎？"（https://goo.gl/uTnhzL）。低薪，是資本家的陰謀。那講他這篇文章之前。我要講一個統計數據我過去曾經統計，受雇者就是勞工的總體薪資跟公司企業盈餘的比較從1991年企業所有的老闆，企業的盈餘佔GDP的比例請大家聽清楚是29.99%那時全國勞工的薪資，占比為51.56%。從1996年開始，服務業納入勞基法實施彈性和變形工時。一路GDP的組成。他有很大的變化。以2010年為例企業盈餘佔總GDP由29.99%上升到35.41%。勞工薪資降為44.55%，那不是最差的，到2015年為止。勞工薪資占比已經到了43.97%而企業為新高35.08%（聽到數字，不知是否為念錯數據），我自己還統計一個數字，依行政院主計總處統計，非經常性薪資占平均薪資比重逐年增加。從2002年，非經常性薪資占薪資比例16.34%到2016增加到19.58%，一般來講，這十幾年來經常性薪資成長幅度，非常遠遠不如非經常性薪資。
也就是說，老闆要給你的起薪是非常低，成長也是非常低。但他把要給的錢都透過非經常性薪資，像是獎金與加班費來給予。這就是一種手段這就是靠著低薪來支配勞工的工時，這就是資方來買勞工、支配奴役勞工的手段和方法。
所以今天的工時，他的問題來自於哪裡？有的勞工說他想要加班，誰喜歡加班阿，勞工真的喜歡加班嗎？不是是因為勞工的收入太少，所得不夠。才要說"給我加班"，他如果說要獲得多一點薪水，你雇主可以給他多一點薪水阿，可是我們現在只有兩個選擇阿部長。
收入這麼少加班加到過勞，不想過勞你就窮一點。兩條路只有兩條路可以選擇這個是王乾任說的 低薪是否是資本家的一種陰謀，部長我上禮拜也跟你說過，你說了"四個不變，總工時不變"你講這個話 一點意義都沒有 。 為什麼，你知道嗎？
看起來什麼都不變，還有彈性跟放寬。還沒有加工時，但這句話沒意義，知嗎？
部長:請委員指教~（語氣平穩中帶點上揚）
林淑芬:你不知道，我星期天有問你。現在法定合法的工時，一周40小時，一個月四週加兩天30天，加上一個月合法的加班工時46小時，一個月222小時。勞動部說220沒關係，怎麼算都不要緊。你一年總工時多少？2664小時。台灣有人做到2664某？
所以你說總工時不超過，不會改變。這個命題是沒有意義的
因為總工時合法許可的是2664小時。照法令都不改。
現在法令允許做到2664。勞工馬上過勞啦，但是不會做到那麼多啦
去年平均工時多少？你來說說看
部長:（部屬直接大聲打PASS）2034 [編按:做到總工時76.35%]
林淑芬:2634，對嘛。我現在問你說。總工時不變沒有意義，不要跟我講這個命題但彈性真的不足嗎？一年可以做2664的工時。你說沒彈性，我不知道是怎樣沒彈性？你說有時候要密集，好，我們就來講短期的勞工，總工時不變，密度增強了、上升了，你剛剛回答哪一個委員，不要把過勞跟工時掛勾在一起
部長，這不對的。你說你們有過勞認定，過勞認定就是說
你先死了啦，不然就中風啦，不然重傷住院啦。先操到過勞再來認定
符不符合補償的規定，一條人命到死也領不到多少啦，中風、住院都不多啦
所以部長你知道你們過勞死是怎麼認定的嗎？，指引怎麼定，跟那些條件掛勾嗎？
你怎麼可以回答委員說，這一個修法工時案鬆綁管制的修法。不能跟過勞
掛勾在一起。這徹徹底底就是要跟過勞綁在一起。為什麼部長你知道嗎。
你能回答嗎？ 你講得出來嗎？
部長:我請署長說明（PASS勒）我們是有一個認定的標準（剛好我不知道）
林淑芬:對。那你有沒有看過。你如果有看過你怎麼可以說。放寬鬆綁工時管制不要跟
過勞掛勾在一起。當然是有關，高度相關阿
署長!你來說過勞在工時的定義是什麼
部長:有（遠離麥克風）
署長:報告委員，過勞是是職業上引起心血管疾病，而死亡者。稱過勞死
林淑芬:你可惜你是專業的，第一句就講錯了。過勞死的定義，主要是在證明
工作負荷因素啦。你沒講到這句最核心。對一個勞工來講什麼是工作負荷因素
工作負荷因素是造成發病的原因，因為過勞死不是一種病。
他認為腦血管及心臟病變的情形，被客觀認定。因為工作負荷超重。
而超過疾病自然進程，惡化的情形。就稱為負荷過重。大家都有心血管疾病
但是因為工作而帶來的負荷異常，而加速發病。
評估基準有三種，一種叫異常事件，一種較短期工作過重，一種叫長期工作過重
通通都是，除了第一種以外。其他兩種都是跟工時綁在一起去認定。
看他那一個月、半年、那禮拜。加班的時數、工作的時數，總共有多少。
所以要說的是，老闆當然講"出事情他根本沒風險。"我早說了上禮拜就說了
讓一個勞工過勞死，你說"來我們解除工時管制、鬆綁"
鬆綁以後呢？你說老闆有預防過勞的責任，那真的過勞死
老闆是不用付出什麼代價的。沒有，我們討論過，沒有欸
推給勞保去給付而以欸，一條人命幾百萬而已
對老闆來說，當然阿又不是他家。 部長你剛剛說你不想家裡小孩
去做這種工作，別人的小孩就可以嗎？
（林靜音主席:請注意時間）
林淑芬:各位委員，我們大家都說改書面。不要讓其他委員過勞。不要讓大家熬夜到12點，難道我們就可以讓勞工過勞嗎？大家對自己的命珍惜成這樣，勞工的命誰來給他珍惜（難過激動）這麼重大，歷史上這麼重大的修法的轉捩點。一個委員六分鐘 下台
. . . 阿時間到了下台。我後面沒幾個人要講了，你要給我登記第二輪發言我第二輪再來。
（林靜音主席:請珍惜議事人員的身體健康，體恤今天的議事人員） [編:我O你老XXX跳針]
林淑芬:你今天說質詢結束，但我要講。我今天要把問題責任釐清楚。要充分討論
今天聯席經濟委員會，是對衛環委員會最大的羞辱。也是對勞工最大的羞辱
我們要修勞基法，要經過經濟部門的同意嗎，要經過經濟委員會的委員
一起同意嗎？你說"不是啦，那是目的事業主管機關，要來問他們意見"
若是目的事業主關機關，那為什麼交通部沒有聯席呢？為什麼國防部沒有呢
為什麼財政部沒有呢。我今天講聯席不是列席
（林靜音:跳針跳針跳針）
林淑芬:所以今天的聯席，就是對衛環最大的羞辱。和對勞工最大的羞辱
好，部長我們來討論工時的修正七休一你會好好的把關，可是阿
你在新聞上說"不是你的事業來申請，而是直接跟目的事業主管機關反應"
交給目的事業主管機關評估，我來看經濟部的評估報告。
我們現在不討論，逐條也限一次會就審完（黨の指令）
我們對待勞工的性命，這樣鬆綁，可以這麼隨便嗎？？？
今天經濟部，目的事業主管機關，你不用申請，來反應我們就評估指定
經濟部 2頁 2頁 各位只有兩頁。裡面講什麼？？？？？？？？
大家看經濟部裡面講什麼，他的意思，越鬆越好啊。鬆綁所有管制啦
我看第二頁，經濟部評估放寬七休一。資方就所轄製造業...業者反應
於106年9月15日提送修法意見時。大家看清楚，裡面報告
資方都沒有要求鬆綁七休一，連資方都沒有要求鬆綁*（要五毛給一百）
雖然經濟部的目的事業主管機關，全部都是說越鬆越好。但你說要鬆綁七休一
他說可否不要依行業別申請，申請制太過繁瑣。所以才有部長自己說的
我們公告自己放寬。
（林靜音:林委員請注意時間）
林淑芬:我就是要把事情問清楚，經濟部你們時間到就可以下去，修法可以這麼草率？
人命關天的事情喔。
（林靜音:我們今天是詢答不是逐條）
林淑芬:好，那我問你。我們逐條時你會讓我們暢所欲言嗎？時間到了會不會叫我下去？
如果逐條審查的時候，你會承諾給我逐一的釐清所有問題。我所提的疑問你們
都有配套，都拿得出來。我就說好，我不質詢了。我結束
如果，我們逐條時你限縮時間，好三分鐘到下去三分鐘到下去。
然後一次會議到你就說結束。請問，這是一個負責任的立法院嗎？
這是1984有勞基法以來，第一次要鬆綁七休一。從去年輪班間隔11小時以來
要給它改為彈性的八小時，這事情非同小可。這跟人命有關，這跟過勞有關
所以我現在問勞動部，目的事業主管機關來申請，你要指定。
請問你指定的原則是什麼，你可不可以回答？在這裡告訴大家一下。
部長:針對這個上次已經跟委員答覆過了，各目的事業主管機關對於所轄事業比較清楚
所以在我們機制裡面，我們是希望目的事業主管機關能夠，做到把關
林淑芬:部長你說交由目的事業主管機關他們比較清楚，目的事業主管機關是老闆說啥
資方說啥，他就是啥。但是我現在說你要指定，你的指定原則是什麼？
你現在還沒有回答我，從上禮拜開始就沒有回答我。你說你會審核
你的審核標準是什麼，法律都要給你通過了，大家都要護航通過的時候
你說你還不知道。你怎麼指定，怎麼審查呢？？？？？？
（林靜音:請林委員尊重議事規則，你時間已經超過很多了）
林淑芬:經濟部部長，我問你一個問題。一個補充人力不足，排班人力不足
補充一個人力，跟一個勞工在放寬給他加班的彈性。
請問，當中的成本補充一個新手，跟叫一個舊勞工加班，成本差異多少
你可不可以回答我？時間到不是問題啊，這些問題還沒釐清阿
照程序來沒錯啊，不然我現在下台。你給我登記第二輪發言。我就下台
我代替勞工來這裡發問的問題沒有釐清，不是我自己
人民和勞工的疑問還沒釐清，要給人家解答
當初一年前就是一意孤行阿，今年又是不釐清要倉促的過
請問，勞工的命就這麼賤嗎？
經濟部長，剛剛的問題，成本差多少？放寬七休一、十四休二
你的審查標準沒有，沒有你怎麼對勞工交代呢？最後我在說，有些可以有所彈
性有些產業的特性，特殊條件特殊需要彈性，這些不用修正法律輪班間隔，所
有你們開會329開會的時候，所有各部會各行業都說 我同意了。
但你們日出條款定慢一點。沒道理往前進了，間隔11小時都要接受了
他們只是呼籲說日出條款慢一點，結果你們說要把11降到8。說不過去
老闆拿到了彈性的好處，資方拿到了好處。沒理由勞工要付出健康的代價
部長你要平衡雙方阿。彈性的過程，資方拿到彈性也要付出一定成本。
難道不用嗎？
你不能全部的代價都叫勞工來付出阿，勞工的代價只有一個啦 人命一條
健康、安全、人命啦
我沒有辦法認同主席今天說的，時間到了你下台啦。我們認為勞動部跟經濟部
都無法回答立委所提出來，非常具體的疑問
你叫立委下台 你叫立委結束 你叫立委不要問
（林靜音跳針）
林淑芬:我說時間到了可以啊，我讓別人先講啊。給我登記第二輪發言阿
我可以下去，我請求要登記第二輪發言。今天主席裁示，
發言到所有人發言完畢
今天可以開到24點啊。我們怕熱不要進廚房
委員怕累就不要來開會，你今天裁示開到2400。大家都在這十幾個小時
我都在立法院裡，調錄影帶，我都在立法院裡面 沒離開一步
我在這裡要求，要求在進入逐條時，我剛提出的問題全部都要有回答
沒有回答，怎麼用空白支票簽署給你們呢？
這太荒謬了，這對台灣來說，30年的勞基法翻轉阿，勞工的命運也整個翻轉阿
不是以彈性之名就要犧牲勞工的安全與健康啦
質詢結束