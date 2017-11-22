獨家》主導民進黨新論述 蔡英文明年提新決議文

總統蔡英文出席民進黨中常會。（記者陳志曲攝）

2017-11-22 13:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文於9月民進黨全代會中宣示，將啟動12項「新論述」討論。黨政人士指出，新決議文將作為民進黨未來對台灣內政議題改革的基礎，不會觸及敏感的國家地位及兩岸議題；新決議文文字預計明年中出爐，送至中執會通過後，再送明年全代會通過。

蔡英文於全代會中，指示民進黨智庫針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」、以及「國土規劃」等12大面向逐項討論。民進黨中常會今則將討論「關於黨對台灣當前金融政策的新論述」。

黨政人士透露，蔡英文黨主席任內所主導的新論述，在中常會逐項討論後，將文字整理集結，進而提出新的決議文，成為民進黨第6個決議文。新決議文文字預計明年中出爐，送至中執會通過後，再送明年全代會通過。

過去曾有黨代表提案將現有黨綱與部分決議文予以統整，再提出新黨綱，不過黨政人士指出，修改黨綱的程序很複雜，目前傾向以決議文的形式進行；新決議文將作為民進黨未來對台灣內政議題改革的基礎，不會觸及敏感的國家地位及兩岸議題。

民進黨現行除了黨章、黨綱，尚有「台灣前途決議文」、「開創台灣經濟新局決議文」、「族群多元國家一體決議文」、「正常國家決議文」、「台灣新世代社會經濟決議文」等五個決議文。其中1999年通過的「台灣前途決議文」，及2007年「正常國家決議文」，都觸及台灣主權議題。

黨政人士指出，蔡英文已於全代會中表示，過去每當內外部環境產生巨大變化時，民進黨就會形成新的論述，帶領台灣走向新方向；此次提出新的決議文，是因在黨綱或過去決議文中，許多內容都已被實現，面對新的局勢，因而提出新的框架。

該人士舉例，民進黨過去將反核列入黨綱，但目前邁向非核家園的目標已經非常確定，新論述、新決議文則會在此基礎下，提出民進黨在能源政策的新框架。