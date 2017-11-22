傳河川遭重金屬污染 桃環保局喊冤、議員建議提告

2017-11-22 13:26

［記者陳昀／桃園報導］有媒體20日報導指出，桃園沿海重金屬濃度爆表，且隨處可見綠牡蠣。今天桃園市議會審查環保局預算時，國民黨議員、無黨團結聯盟議員雖未刪除預算，但光是污染防治就被擱置一成、1億2844萬元；環保局長沈志修對此表示，媒體報導結果是以「縮時膠囊」檢測有失公允，疾呼：「我不能接受！」市議員魯明哲說，若覺得委屈建議提告。

媒體與台大團隊合作，以「離子交換樹脂縮時膠囊」在富林溪、埔心溪、黃墘溪、樹林溪放置38個檢測點，花費一週採樣，報導指流經觀音工業區的富林溪，中下游的鉛濃度一度達410ppm，幾乎是上游的80倍，且沿海隨處可見受污染的綠牡蠣。

國民黨的徐其萬、林正峰、劉茂群及無盟的張運炳等多位議員對此提出質疑，認為環保局防治成效不彰，頻頻提出擱置，加上民進黨議員無人反對，污染防治工作部份的預算共10億776萬6千元，無異議被擱置10筆共1億2844萬元。

市議員梁為超原本要擱置「重點河川污染總量管制計畫」的行政、調查2筆預算，共57萬8千元，但沈志修說明，縮時膠囊是將能吸收重金屬的離子樹脂放在河川或排放口7天，吸附、累積的重金屬經過一週的濃縮，自然和放流水檢測結果不同，用這種方式指控環保局，他不能接受，態度略顯激動；梁為超見狀態度軟化，決定收回擱置。

不過，市議員魯明哲後來發言說，若沈志修覺得委屈，建議三天內提告，否則他的激動，對議會毫無意義。

桃園在地聯盟上午也透過新聞稿，呼籲環保局正視海岸污染事實，提出具體解決方案，並對此提出時程表。

市議會民進黨團總召陳治文表示，環保局確實該提出詳細計畫、說明，讓市議會得知污染防治的具體作為，因此民進黨團沒有攔截擱置，但她也為沈志修緩頰說，環境污染是時間累積的歷史共業，讓局長一人承擔也許有點沉重。