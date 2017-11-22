一銀會同法院查封慶富總部6層樓

慶富總部。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-11-22 13:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富詐貸案，聲押慶富前執行長簡良鑑抗告雖遭二審駁回。但一銀等聯貸銀行團為確保債權，今天上午會同高雄地院查封慶富總部等資產。

慶富公司承包獵雷艦後因財務困窘瀕臨破產，銀行團已經展開保全債權行動，第一銀行上月底向高雄地院聲請假扣押，陸續查封慶富公司為吐瓦魯建造的第2艘圍網漁船及廠房設備，今天上午一銀會同法院再度前往慶富位於高市復興四路的總部大樓，將1至6樓辦公室全部查封。