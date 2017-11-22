科技部：27萬勞工配22個勞檢員 沒有覺得不足

科技部政務次長蘇芳慶表示，22位勞檢員搭配27萬名勞工，「目前沒有感覺到不足」。（圖翻攝自影片）

2017-11-22 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（22）日立法院舉行修法公聽會，除了資方代表蕭明仁表示「台灣沒有過勞死，有也是本身有病」引起軒然大波外，科技部政務次長蘇芳慶於會中表示，有22位勞檢員處理科技園區27萬的勞工，「沒有覺得不足」。引起網友熱議，有人認為別說勞工了，「勞檢員都覺得過勞了」。

蘇芳慶於會中表示，針對勞動檢查人力的部分，三個園區內基本上大部分是大公司，目前勞工人數共有27萬人，搭配22個勞檢員，「基本上跟各縣市的比例差不多」、「事實上沒有比較少，目前沒有感覺到不足。」

蘇芳慶也指出，自今年元旦開始，三個園區都遵照《勞動基本法》落實勞動檢查，共實施了184個場次的檢查，並配合勞動部辦理「勞動基準法持續輔導分級檢查實施計畫」，以舉辦117個場次，一直遵照勞基法的精神在實施勞檢。

而網友普遍認為，22個勞檢員竟要負責27萬名勞工過於吃力，「不知道有27萬病人有22位醫生跟22位護理師，夠不夠？」、「今天是幹話王比賽嗎？」、「勞檢員都覺得過勞了」、「你讓勞檢員開始勞檢，我保證他們就會開始過勞了。」