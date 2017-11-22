宜蘭綠色博覽會擬闢雙園區 農業處：生態綠舟為主園區

綠色博覽會雙園區有困難?農業處表示，仍以生態綠舟為主園區。（資料照，宜蘭市政府提供）

2017-11-22 12:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德上任後首次會勘就是選在明年綠色博覽會的場地「生態綠舟」，他當時要求農業處考量將蘇澳武荖坑納入第二主題園區，例如規劃花海、特色主題活動等等，今天議員陳傑麟質詢時質疑是否可行？農業處指出，還是以生態綠舟為主園區，武荖坑將搭配相關活動。

議員陳傑麟今天在宜蘭縣議會第18屆第6次定期大會中質詢農業處，他說，代理縣長陳金德日前提到綠色博覽會可以採取雙園區，除了生態綠舟，武荖坑也要做為明年辦理綠博的場地，是否確實可行？今年交通動線、停車位置如何安排？

議員張秋明和游祥德則提醒農業處，綠色博覽會內的種植區要提早作業，農作物事後也不該浪費，呈現可食地景的同時，也要想辦法做最有效的利用，不能後續沒人管理。

農業處代理處長李新泰指出，因為綠色博覽會從六月就開始規劃，相關整備已經進行半年，在經費有限的情況下，貿然規劃成雙園區可能會稀釋兩邊的內容，今年仍然會以生態綠舟作為主園區，輔以武荖坑場地，搭配相關活動進行展示，武荖坑並不會閒置，會利用本身探索教育、露營等搭配相關活動，增加武荖坑在綠博期間的觀光價值。

李新泰指出，由於生態綠舟附近的停車腹地不大，大約只能停不到100台的小客車，造成車輛會堵塞在附近，所以今年希望能利用武荖坑的場地，規劃停車場，再從武荖坑以接駁車的方式帶遊客到生態綠舟，生態綠舟附近還是會利用冬山國中、冬山國小和冬山鄉公所等場地規劃停車位置。