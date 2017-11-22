一次到位 興隆公宅2區改明年6月入住

興隆公宅2區原規劃明年第1季入住，但副市長林欽榮今天現勘時改口為明年6月底。（記者鍾泓良攝）

2017-11-22 12:04

〔記者鍾泓良／台北報導〕郝市府103年4月啟動文山區興隆公宅2區工程，將興建公宅526戶、社會福利工作站、老人日照中心及托嬰中心，預計年底完工。該案原規劃明年第1季入住，但副市長林欽榮今天現勘時改口為明年6月底。他林欽榮解釋，本來確實盼在3月底入住，但因為社會局還有7個標案在準備，也有中央支持設置智慧電網的計畫，因此決定延後3個月，強調居民入住後，所有社福、智慧電網都會到位，居民不用再被施工影響。

興隆公宅2區位於文山區興隆路4段105巷，約花費20.6億元，興建地上22層、11層2棟建築物，未來將會有身心障礙者日間服務、托嬰中心、老人日照中心、社區身心障礙作業設施等社福設施。房型分別為8坪的「小一房型」、10至12坪 的「一房型」、16～18坪的「二房型」及22至24坪 的「三房型」，戶數分別為59戶、217戶、198戶及44戶。

林欽榮今天受訪表示，興隆公宅2區除了提供公宅，也提供優質的居住環境，房內除了都有附設衣櫃、五金，更設置了免治馬桶，建築也都是無障礙，3樓、12樓更設置了空中走廊，認為比他去韓國看過的公宅還進步。

林欽榮也說，北市府與能源局、台電合作，推出興隆公宅2區301戶作為智慧電網實證場域，說明智慧建築能源管理系可於尖峰用電時段執行需量反應，達到節能減碳之成效；他更指出根據興隆宮宅1區的試驗狀況，有加裝可省電13.84%，每月電費省100元，而北市目標是新建公宅都能適用智慧電網。