稱台灣沒有過勞死 網友酸蕭明仁：幹話王豬隊友

蕭明仁稱台灣沒有勞工過勞死，有的話也是本身有病，引起軒然大波。（資料圖，記者顏宏駿攝）

2017-11-22 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修正案引起多方熱議，今（22）日立法院舉行修法公聽會，受邀發言的資方代表、活力旺企業協會榮譽理事長蕭明仁批評，外界將資方妖魔化，並稱「台灣哪有勞工過勞死，我敢說幾乎沒有」、「如果有，那他『本身可能有病』」，此話一出引起軒然大波，有網友痛批根本是「豬隊友」、「幹話王」。

據《沃草》報導，活力旺企業協會榮譽理事長、彰化縣小英後援會榮譽總會長蕭明仁，以資方代表身分出席修法公聽會，強調「七休一很奇怪，美國、日本也沒有」、「國外也沒有在七休一」，並表示「沒有勞資爭議的問題」。

此話一出，在座學者專家及工會代表抗議，蕭明仁反駁：「台灣哪有勞工過勞死？我敢說幾乎沒有」，並表示如果有過勞死，「他本身可能有病」，強調台灣經濟是勞資一起打拚出來，不要認為老闆很愛讓勞工加班，因為勞工加班要付加班費，要外界不要把資方妖魔化。

對此發言，網友認為這發言似乎反而害到自己人，評他是「豬隊友」，也有網友表示：「狂，到底要有多少勇氣才能說出不用腦思考的話」、「狂，那麼就先安排他去基層生產線連上12天休2天，維持半年，看他會不會過勞死」、「台灣哪有因為勞工休假造成公司倒閉？如果有，那肯定是老闆腦子有病」、「幹話王大賽的種子選手一直冒出來呢」