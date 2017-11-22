洗錢防制大誓師 賴揆：考驗將至、一定要成功！

行政院長賴清德22日出席「金流透明世界好評+」記者會致詞並一同參與宣誓儀式。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-22 11:37

〔記者李欣芳／台北報導〕明年11月「亞太防制洗錢組織（APG）」第3輪評鑑倒數計時，台灣正積極推動洗錢防制新規範以與國際接軌，行政院長賴清德上午會同近20個公務機關與多個金融構等民間團體，舉行「金流透明 世界好評─洗錢防制誓師大會」，宣示要爭取明年評鑑過關。

台灣在2007年APG首輪評鑑時原被列為「一般追蹤」名單，但2011年第2輪評鑑卻落入「過渡追蹤」名單要定期加強追縱。

賴清德上午表示，今年七月我們好不容易從「過渡追縱名單」脫離，但緊接著我們的考驗即將到來，「我們一定要成功」！

賴清德指出，台灣若能通過明年的評鑑，好處是「金流透明，世界好評」，台灣的金流透明度將達國際水準，則未來台灣的金融機構到國際發展分支機構，效益比較大。他說，台商要在國際發展，若金流不透明，資金運用會遭遇困難，若通過評鑑，也將方便台商全球佈局。

賴清德說，防制洗錢也有助於政府的清廉，以及治安的穩定，因此，我們要爭取通過評鑑的目的是多元的，具有實質效益。他強調，推動洗錢防制光靠政府沒辦法，一定要結合民間，如全民參與，與政府合作，相信一定能成功！

行政院上午的這場誓師大會，出席的官員，還包括行政院副院長施俊吉、政院發言人徐國勇、檢察總長顏大和、政務委員羅秉成、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲等各機關代表，以及兆豐金控董事長張兆順等金融機構及民間團體代表。

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