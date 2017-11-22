菊系立委嗆國民黨 勿用潑糞方式影射陳菊跟慶富

2017-11-22 11:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席吳敦義質疑高雄市政府與高雄銀行涉入慶富詐貸案，許智傑、李昆澤、賴瑞隆等三名菊系立委今天召開記者會，要求國民黨不要欺人太甚，明知高雄銀行沒問題，卻用潑糞方式去影射高雄市長陳菊跟慶富有關。

慶富案持續發燒，國民黨主席吳敦義日前指出，高雄銀行「負責人」和這件事牽連很深，他並質疑慶富到底跑去總統府找誰？可以讓國防部聽信、並彙集各單位匯出24億元。國民黨立委賴士葆20日上午質詢時說，高雄銀行是慶富採購獵雷鑑的履約保證銀行、擔保金額高達17.5億元。

除了國民黨立委外，時代力量立委黃國昌在質詢時也說，高雄銀行的慶富集團債權高達12億，高雄銀行這12億放款，當初授信是怎麼做的？擔保覆蓋率又有多大，若最後收不回來，高雄市民要面對多大的損失。

許智傑說，慶富跟高雄銀行簽署履約保證，當時高銀擔保品達96%，履約保證後來由高銀轉給第一銀行，當時的擔保品只有五成左右。當時都是馬政府執政，問題都在出在馬政府時代，如果照國民黨邏輯，高銀九成六履約保證有問題的話，那一銀才只有不到五成擔保品，根本該拖出去槍斃。

李昆澤說，慶富得標獵雷艦、聯貸案都發生在馬政府時期，現在硬要扯到高雄銀行這樣的上市櫃民間銀行，高雄市政府雖然是股東，但是沒有介入業務。