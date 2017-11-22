國防部下午3時公布獵雷艦懲處名單

2017-11-22 11:11

〔記者李欣芳／台北報導〕針對海軍獵雷艦案，蔡英文總統昨約見國防部長馮世寬要求儘速公布軍中懲處名單、涉弊絕不寬貸及明快處理合約等3點裁示。行政院知情官員今天上午表示，國防部今天下午3時左右將公布懲處名單，實際時間以國防部公告為準。

行政院長賴清德今天上午則赴總統府，與蔡英文總統例行會面，預料雙方可望就此案交換意見。蔡總統昨約見馮世寬提到的「明快」處理，即是希望軍方能儘快與慶富造船解除合約關係，避免後續的紛擾，軍方將在今天下午公布第一階段的懲處名單。