中共官媒給習近平7封號 政治專家：乾脆自封萬能天神

中國官媒《新華社》17日發表上萬字長文，從黨建、反腐、外交、建設等面向，大讚中共總書記習近平（中）的功績，並給予習七個絕世封號。（美聯社）

2017-11-22 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》17日發表上萬字長文〈習近平：新時代的領導人〉，從黨建、反腐、外交、建設等面向，大讚中共總書記習近平的功績，並給予習七個絕世封號。對此，台師大政治所教授范世平嘲諷，習乾脆自封「萬能的天神」算了。

范世平在臉書表示，中共近日給習近平七個封號，包括「開創性領導人」、「黨的核心」、「為人民謀幸福的勤務員」、「國家改革發展戰略家」、「重塑軍隊和國防的統帥」、「大國領袖」，以及「新時代現代化的總設計師」。范調侃，有必要搞「個人崇拜」嗎？習乾脆自封「萬能的天神」算了。

范世平指出，習近平離「萬能的天神」也不遠了，因中共竟要求基督徒，家中得掛習的照片，「難道是禱告時還不忘問候習大大？」范接著提到，中國甚至出現讚頌習的歌「跟著你就是跟著那太陽」，曲名讓人覺得彷彿「北韓歌」。范忍不住感嘆，「唉，兩岸的差距實在太大了」。

范世平分析，中國這種社會現況，剛好顯示習近平的「不夠自信」，以及對權力的「高度恐慌」，不過「造神」活動可能只在中國有效，而北韓金正恩正是「不甩習大大」的例子，習特使宋濤近日訪問平壤，「金就是不見」。