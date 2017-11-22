黃復興主委佈達 吳敦義豪語：2018勝選各項選舉

國民黨主席吳敦義出席黃復興主委金恩慶佈達典禮，會中吳敦義致詞。（記者王藝菘攝）

2017-11-22 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席黃復興黨部主委金恩慶佈達典禮致詞時表示，黃復興黨部是國民黨堅定有力的隊伍，他期許黃復興能不負「復興」之名，讓國民黨儘速強大起來，恢復往日執政，讓國家經濟均富繁榮，兩岸和平穩定發展，台灣社會不論世代別、性別、職業別或年齡別都能符合公益和諧。

吳敦義並說，今日國民黨面臨嚴峻考驗，全黨一定要秉承國父孫中山建國的理想目標，及已故前總統蔣中正、蔣經國對中華民國全體國民的貢獻服務經驗，發揮最強韌的服務奉獻精神。

吳敦義指出，當年蔣經國推動十大革新、建設的豐功偉蹟，讓國家不只是安定和諧，兩岸於七十六年從事和平穩定交流，而十大建設使得台灣壯大繁榮，位居亞洲四小龍之首，他希望全黨上下團結一致、一心一德，重心發揚當年建國、抗戰以及建設台灣的精神，團結一致，在二０一八贏得各項選舉的基本勝選。

吳敦義還說，只要二０一八選舉有所斬獲，二０二０大選就能重建繁榮經濟與和平穩定的兩岸關係，只要是民眾所厭惡的政策，例如「一例一休」，國民黨絕對不會冒然推動，要做一個真正為人民服務、為國盡忠的政黨。