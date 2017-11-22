履約能力不樂觀 海巡署擬向慶富求償15億

海巡署曾委託慶富集團承造海巡艇，但如今爆發弊案，海巡署打算解約求償。（資料照 記者黃旭磊攝）

2017-11-22 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕慶富集團替國防部承造獵雷艦而爆發弊案，海巡署過去也曾委託慶富集團承造海巡艇，如今已出現無法繼續的情況，對此，海巡署今日也出面表示，對慶富履約能力不樂觀，如解約將向慶富提起損害賠償。

綜合媒體報導，立法院外交及國防委員會今邀請國防部、外交部、金融監督管理委員會、行政院公共工程委員會等部會，報告「慶富造船股份有限公司相關政府標案（獵雷艦、海巡艇、海科館、吐瓦魯漁船）之後續檢討與因應作為」。海巡署報告指出，過去海巡署委託慶富集團製造的28艘100噸海巡艇已有15艘無法繼續建造，將向慶富提起損害賠償之訴，共約新台幣15億2784萬餘元。

海巡署署長李仲威日前在立法院內政委員會指出，委託慶富幫海巡署造的28艘艦艇，尚有15艘未交船，目前對慶富的履約能力不樂觀，如解約，將會提告求償；而根據海巡署今日所提交的報告指出，102年5月30日海洋總局100噸級巡防艇28艘由慶富得標，決標金額37億4200萬元，慶富得標後，104年4月首艘交船迄今，已驗收13艘，另施工中8艘、未開工7艘。