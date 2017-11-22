慶富案》高銀損失多少？時力：到市議會講清楚

時代力量高雄黨部執行長林于凱（右起）、主委陳惠敏、副執行長林子盟召開記者會，要求高雄銀行到議會接受監督。（記者洪臣宏攝）

2017-11-22 10:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕時代力量高雄黨部今天上午召開記者會，針對慶富積欠高雄銀行12億元，要求高雄銀行向高雄市民說清楚講明白，到底損失多少？高雄市民得買單嗎？

時代力量秘書長、高雄黨部主委陳惠敏指出，高雄銀行雖未參與獵雷艦聯貸案，但在014年11月替慶富開出17.47億元履約保證函，且參與其它聯貸及自貸案，因高雄銀行非財政部管轄，不用到立法院備詢，因而要求高雄銀行到市議會向高雄市民交代清楚，

黨部副執行長林子盟表示，高雄銀行從上個月27日開始逾期繳息，到現在已經快1個月了，除了等著拍賣處分擔保品及申報參與分配其他同業扣押財產外，高雄銀行到底算清楚損失多少錢了嗎？

陳惠敏表示，高雄銀行昨天發表的7點聲明中，提到「慶富集團現欠餘額12.07億元，占本行總放款餘額1720億元之0.7%，其風險尚在本行可控制範圍內。」這種傲慢的講法令人無法接受，12億元不是是小數目，高雄銀行要得回來嗎?

針對海洋局長王端仁辭職，執行長林于凱認為，市府在還未釐清真相前，就要求政風單位追查錄音帶的流出來源，企圖讓揭弊的公務員感受壓力，他說，市民希望的是解決問題，而非解決提出問題的人。

陳惠敏說，金管會主委顧立雄說高雄銀行的檢查報告11月中已經出來，高雄市政府身為高雄銀行最大股東，應該要對外公開說明。

針對市府展開政風調查，高雄市政府表示，為配合司法調查，因此指示政風處釐清事實真相，無特定針對性。

高市財政局指出，高雄銀行目前已積極向慶富集團進行債權保全程序，實行假扣押，亦將著手相關擔保品計有2筆土地及1艘漁船拍賣作業。至於可能損失金額，經高銀評估須視未來拍賣情形與收回結果而定。（12:23更新）