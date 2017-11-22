慶富錄音帶燒到花媽？她這麼回答

高雄市長陳菊感冒，上午在議會備詢時戴著口罩。（記者葛祐豪攝）

2017-11-22 10:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據今天出版的週刊報導，慶富案疑有另一捲錄音帶，裡頭有陳菊、劉世芳與慶富董事長陳慶男的錄音？對此，陳菊今早受訪時強調，她言行公開、磊落，接受監督。

陳菊說，他與陳慶男沒私人往來，但慶富陳家是高雄世家，尤其遠洋與造船是高雄重要產業，自然會碰面，但陳菊強調：「陳慶男藍綠都有好朋友」。

對於外傳的錄音帶是否會衝擊劉世芳的選情？陳菊表示，市民有智慧去判斷。