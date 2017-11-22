桃園機場三航廈亂花錢？ 立院交通委員會爆爭執

2017-11-22 10:06

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查桃園機場公司預算，罕見引發委員爭執，立委鄭寶清不滿桃機公司第三航廈工程亂花錢，要求退回預算，並將全案移送檢調處理，引發交通委員會爭論。

鄭寶清日前質詢時罕見動怒，質疑桃機公司宣稱，桃園機場第三航廈建築與不同系統，可以分開設計、處理，但航廈建築結構尚未完成、也還不知道如何裝潢，資訊系統卻已先發包，如何規劃或設計？23億元就此撒下去，「有夠離譜！」

鄭寶清今天繼續針對第三航廈資訊標，若無法解釋清楚，要求退回預算並移送檢調。主席鄭運鵬與鄭寶清就議事程序或實質程序起爭執，鄭寶清要求優先處理提案、退回預算，鄭運鵬宣布休息，考慮祭出表決手段，鄭寶清揚言逐條杯葛。

「沒有人房子還沒蓋好、不知道有幾個廁所，就先買馬桶！」鄭寶清痛批，第三航廈T3大廈設計尚未完成，資訊工程卻已經發包，待預定三年完工後又要配合第二航廈軟體更新再發包一次、每次高達23億元，「怎麼可能這樣花錢？」

桃機總經理蕭登科表示，資訊標已經發包，且為逐年編列預算，經立法院審查通過，與廠商合約中已明訂，與細部設計廠商合作，若變更設計，標案涉及資訊部分也必須共同變更，合約有規範，立委陳雪生要求桃機公司向委員會報告。

蕭登科報告指出，目前第三航廈建設計畫中，第三標機坪、滑行道與機坪設施已於今年五月底開工、第一與第四標航站區土方及基礎工程已於六月開工；第九標航空地面燈光已決標，預計於十二月施作；第十標行李處理系統正在辦理評選，至於發生爭議的第十一標資訊通訊系統也已發包，甫結束評選、正進行議約。

他說明，資通訊為統包標，採基本設計發包，細部設計於決標後開始作業，為充分配合主體工程設計，必須提早發包、讓廠商及早進場，以利後續介面整合與施工作業，例如避免未來挖地、鑽牆、洗樑狀況，並提早進行整合與實體部署。

鄭寶清質疑的預算不只如此，日前他也批評，桃機汰換作業車輛，預計購置9輛、要花2265.5萬元，等於一台車要價251萬元；且今年購置3輛BMW電動車作為公務車，每輛車138萬元，另編列470萬元規劃費、360萬元電池租金，更離譜的是明年編列7290萬元，預計設置電動車充電站，預算編列過於浮濫。