教育部新南向編15億多元 藍委提案凍5分之1

2017-11-22 09:38

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育及文化委員會今早開始審議教育部107年度預算，教委會委員共提了542案，進入討價還價階段。新南向人才培育推動計畫明年編列15億4842萬元，國民黨立委柯志恩提案凍結5分之1，主席民進黨立委張廖萬堅以新南向預算跨多個司處，挪到稍後再一起審議。

委員會通過3件歲入提案，國民黨立委蔣乃辛等提案增加歲入，包括考試報名費、場地設施使用費等等，增列2百多萬元。

對於一般行政編列6億多元，立委柯志恩表示，教育部已同意逐步檢討商借教師，但在文書處理、報稅事務等人事費竟高達3100萬元，她認為太多應減列，過去在淡大服務和教育部打交道的經驗，承辦人變動頻繁，她每次都要磐古開天從頭說起，應該給行政單位壓力去解決。

秘書處長周以順說明，依行政院規定，事務性儘量用勞務承攬，民國元年產生舊檔案，需要整理回溯，大概15年可以做完。主席張廖萬堅徵詢通過柯志恩提案減列200萬元，科目自行調整。

針對人員維持編列5億多元，立委蔣乃辛表示，立委每年都會提案凍結，每年也會解凍，但教育部借用學校老師從事行政業務，是否會影響學生受教權？業務不斷增加，行政院就要增加人力，不能又要馬兒好、不給馬吃草，堅持要凍結相關預算。

教育部長潘文忠表示，教育部公文及業務量相當大，秘書處應整理說明，多少人力對應多少經費，員額轉換不只教育部，包括行政院，國教署商借教師是較多的單位，已請國教署總的整理，學校增置員額，國教署業務超龐大的，但人員配置長年均未檢視，借調老師和非典型人力均需做結構性調整。但民進黨立委吳思瑤表示，這是基本行政人事費不宜減列，凍500萬元對教育部也是很痛。討價還價，從凍5千萬、凍500萬、教長潘文忠提凍2千萬，提案人蔣乃辛以凍2500萬元達成共識。