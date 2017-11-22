兩岸還在吵統獨... NHK：台灣年輕人早已天然獨！

日本《NHK》電視台最近來台報導台獨議題，報導稱台灣雖然還未獨立，但年輕人早已找到自我主全認同，許多年輕人早已是「天然獨」的族群！（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-22 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣統獨問題日本也相當關注，日本《NHK》電視台最近來台報導台獨議題，報導指出，台灣雖然還未獨立，但年輕人早已找到自我主權認同，許多年輕人早已是「天然獨」的族群！

因2014太陽花學運等事件，台灣和中國之間的矛盾引發國際討論，《NHK》最近來台專訪台獨議題，報導認為，當台海兩岸還在吵著獨不獨立時，台灣的年輕一代早就已經找到自我歸屬，而這種現象被日本稱為「天然獨」，是一種不需要大張旗鼓刻意聲明，而本來就存在於骨子裡的認同。

中研院台史所副研究員吳叡人認為，台灣新一代對中國有危機感，危機感的背景是持續進化的台灣國家身份認同，所以民主主義與民族主義這兩者其實已經同時產生了。

報導提到，中國對台灣人來說是無形壓力，台灣從聯合國退出後，許多人認為台灣難以重回聯合國。總統府副秘書長姚人多，台灣人民都了解國際現況，若要在國際上爭取認同的話，除了讓自己的國家更民主更自由之外，台灣的選項不多。

另外報導也提到今年的台北世大運，北市觀傳局長簡余晏受訪時提到，在國際壓力下，未來很難有機會再舉辦類似賽事，此次帶給台灣更深層的意義。報導也認為，這次世大運讓台灣感到自信。