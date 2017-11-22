獵雷艦案關鍵增貸時期 簡太郎2度入府會吳敦義

前行政院祕書長簡太郎曾在慶富召開2次聯貸會議的關鍵時期，2度進入總統府會見時任副總統的吳敦義。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-22 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案持續延燒，週刊引述知情人士爆料，前行政院祕書長簡太郎曾在慶富召開2次聯貸會議的關鍵時期，2度進入總統府會見時任副總統的吳敦義，事後聯貸額度就增加到205億元。簡太郎和國民黨則對此否認。

據《鏡週刊》報導，知情人士透露，簡太郎任職行政院祕書長時，在2015年9月18日行政院召開第一次聯貸案協調會後5天（9月23日），簡太郎到總統府與吳敦義會面。後來簡太郎又在10月14日再度進總統府，2天後就確定由一銀接手主辦聯貸，讓辦案人員質疑，「有這麼巧的事嗎？」

報導提到，檢調查出，2015年12月29日簡太郎主持2次聯貸會議前，公股行庫原本只同意給慶富78億元，卻在協調會後增額到205億元，一般公營行庫投審授信會議需要2個月來處理這種類似案子，能在短時間內將聯貸額度暴增2.6倍，很難讓人不質疑有外力介入的可能。

簡太郎回應，2015年9月23日進入總統府，是和吳敦義討論美牛進口問題，10月14日則是討論朱立倫參選，隨後就陪同時任總統的馬英九與立委餐敘，二度會吳絕對沒有談慶富案。

國民黨發言人洪孟楷表示，行政機關是一體施政，總統府、行政院溝通管道多元且暢通，吳敦義與慶富案沒有任何關係，副總統辦公室從未介入慶富案，民進黨政府不要潑髒水；檢調偵查慶富弊案要毋枉毋縱、切勿捕風捉影、隨不實猜測起舞。