去年海事展錄音檔被扭曲 國防部：企圖協助涉案人迴避

針對媒體報導指海軍與慶富的首艘獵雷艦脫模作業，說法兜不攏，國防部大動作召開記者會，指媒體報導不實，將針對報導「每一個字」來評估能夠提告。（記者朱沛雄攝）

2017-11-21 18:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕慶富案持續延燒，某媒體報導指海軍與慶富的首艘獵雷艦脫模作業，說法兜不攏。對此，國防部強調媒體所稱錄音檔，為上將李喜明去年參觀海事展時，聽取廠商人員說明。對於媒體報導，國防部怒指此為未經查證的不實報導，「是可忍，孰不可忍！」將針對報導「每一個字」來評估能夠提告。

《聯合晚報》今以頭版報導指出，海軍昨聲稱慶富於去年9月27日已完成首艘獵雷艦的「脫模作業」，但有曝光的錄音顯示，慶富副董事長陳偉志曾向軍方高層自承，9月底是才要「準備脫模」，而非海軍所稱已完成脫模。

對此，國防部今下午緊急召開記者會，國防部發言人陳中吉表示，國防部對任何調查都不會迴避，但不接受不實報導。

海事展錄音檔 「不能說是陳偉志要求付款」

他強調，該錄音檔為去年在高雄舉辦的海事展，李喜明參與開幕儀式後到各攤位參觀，解說人員也進行陳展品項說明，並順勢介紹其他模擬內容，李也因此順勢點點頭，稱說明很專業，但不能就說這是廠商陳偉志公然向高層要求說要付款。

陳中吉說，針對先前錄音檔，國防部、海軍有說明及新聞稿，但還是被少數媒體及不明就裡者臆測、想像，讓社會大眾不諒解國防部，國防部在國艦國造過程中，遭遇不良廠商，但若碰到的是合格、有誠信、良心的廠商，此案會進行地很好。

任何報導誣衊海軍 「絕對採取行動！」

他也強調，對於錯誤報導，希望媒體能善盡查證責任，不希望有刻意放話、混淆模糊視聽與焦點，他們碰到無良廠商，所以要面對收拾殘局的窘境，但該面對還是會面對，過程有的疏失，調查完自然會公佈懲處名單。

海軍司令部參謀長李宗孝則說，9月27日是脫模時間，媒體若認為說法有誤，海軍也已舉證，但部分媒體未經查證，即引用涉案人「浮誇之詞」，還將不實報導放在頭版，企圖協助涉案人迴避司法調查，已嚴重灼傷軍譽，「海軍是可忍、孰不可忍！」

李宗孝接著說，今晚海軍將召集律師團，針對該報導內容每一個字，評估看能告多少條，如此是為維護海軍軍譽，今日起只要有任何報導誣衊海軍，「絕對採取行動！不再沉默！」

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