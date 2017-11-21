指部分媒體報導不實 海軍：可以告多少條一項項來算

海軍司令部參謀長李宗孝中將拿出證明單反駁媒體報導。並表示研議對媒體不實報導提告。（記者朱沛雄攝）

2017-11-21 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕國防部先前遭質疑違法流用三軍預算支應獵雷艦案第三期款項24億，海軍司令黃曙光上將昨下午召開記者會為獵雷艦案闢謠，黃曙光強調海軍是「依法依約」行事，同時否認背後有人施壓。國防部今日下午則是再度召開記者會說明，海軍司令部參謀長李宗孝中將指出，對於部分媒體的不實報導，海軍將採取行動，「可以告多少條我們一項一項評估」。

李宗孝今被問到獵雷艦正確的脫膜時間為何，李宗孝指出，脫膜正確時間就是105年9月27日，而今日有媒體認為其中有誤，對此李宗孝也拿出證明單舉證，表示證明當是雙方在義大利造船廠開立的證明單，證明9月27日檢驗完畢、脫模完工，這也證明海軍說得都是實話。

李宗孝表示，針對部分媒體引用未經查證、對於涉案人在外浮誇之詞的不實報導，企圖想協助涉案人迴避司法調查，已經嚴重傷害軍譽，隨後李宗孝更直言：「我們今天晚上召集律師團，針對報導內容的每一個字，可以告多少條我們一項一項評估。」

李宗孝強調，「我們之所以做這麼多努力，就是為了要維護海軍的軍譽，有疑問我們一定會說明，但是絕不允許恣意報導」，今後只要有任何未經查證的報導汙衊到海軍，絕對會採取行動。