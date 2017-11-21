雲縣府爭取濁水溪揚塵防制 中央4年補助7638萬

2017-11-21 17:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕濁水溪揚塵是雲林人一輩子的痛，雲縣府為防制濁水溪揚塵，依據中央所訂「中央治本地方治標」分工原則，極積爭取經費進行各項防揚塵措施，光103至106年度就向環保署申請濁水溪揚塵相關補助經費共計1億5227萬元，環保署核定補助7638萬元。

環保局代理局長張喬維表示，針對環保署102至104年河川揚塵防制推動方案，雲縣府於102年提出濁水溪河川生態綠廊細部規劃計畫申請補助，環保署於103年核定經費300萬元。因濁水溪裸露地每年變化很大，應妥善調查、規劃後，才能進行工程發包施作，且生態綠廊為避免汛期沖毀多規劃在高灘地，多數高灘地多為民衆種植水稻或混合生態林地，裸露地不多，故經審慎評估審查後於105年9月完成濁水溪掦塵整體規劃與工程設計。

張喬維說，完成的規劃書共包含4億濁水溪整體治理方案及綠廊細部設計規劃經費，因事涉中央地方執行權責，已將完整報告書於105年11月登錄上傳於環保署建置環保專案成果報告資訊系統，環保局並以急迫需要，於105年12月向環保署申請2項競爭型計畫2870萬，並僅獲核定537萬補助。

張喬維指出，除上述專案經費外，縣府爭取環保署有關濁水溪揚塵防制補助治標經費，103年有1900萬元、104年1720萬元、105年1736萬元、今年2282萬元，明年部份目前已核定部份有1560萬元。

除中央環保署的經費補助申請外，水利署投入濁水溪揚塵整治經費從103及104年的各500萬，105年的1500萬，到今年提高為3000萬元，上週縣長李進勇北上爭取下，讓明年整治經費加倍至6000萬元。另縣府自籌經費投入加強街道揚塵洗掃部份自103至106年亦高達4900萬元。

環保局指出，有關日前議員質詢有關環保署於102至104年編列22億預算補助有揚塵影響之縣市執行綠色廊道規劃設置乙節，其中103年預定補助雲林縣政府「濁水溪生態河川細部規劃」500萬外，另框列「濁水溪生態河川示範工程設計」工程600萬、及第1至5期工程經費共8億；惟查中央將規劃設計及工程預算均編列於103年度，在短短一年內，要完成規劃設計暨8億元的工程施作，在實務上實屬無法執行；另在環保署106年11月9日的公文中亦明述：「有關本署補助4縣市政府辦理綠色廊道規劃設置案，約須20億元，因涉及土地所有問題，無法推動；…」。環保局強調，並非雲林縣政府不提出計畫申請，而是中央亦認為無法執行。