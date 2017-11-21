林靜儀遭暗批！ 醫生淚訴：權力是脫不掉的魔戒

20日擔任「勞基法修正草案」聯席審查會議主席、醫師出身的立委林靜儀因要求同黨立委林淑芬質詢時間結束後下台，有醫師發文暗批，「權力是脫不掉的魔戒」。（記者簡榮豐攝）

2017-11-21 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（20）日審查「勞基法修正草案」爆發爭議，民進黨立委林淑芬痛批此次修法，擔任審查會議主席的同黨立委林靜儀提醒質詢時間結束，未讓林淑芬繼續質詢。醫生出身的林靜儀因此遭到質疑，有醫生在臉書上道出工作血淚，質問是否忘了醫護人員面臨的艱辛，淚訴「權力是脫不掉的魔戒」。

粉絲團「小劉醫師 Lisa Liu粉絲團」今（21）日於臉書發文，道出醫生在不良勞動環境下的血淚談，「八小時間隔、日夜顛倒，看到太陽會畏光、胸口心悸的burn out感，當年值班互相打氣咬牙撐著過去的日子，你忘了嗎？」、「急診的同事倒下了被同事急救時的畫面，懷孕的大夜無休流產了哭嚎的眼淚，我沒忘，我無法忘」。

「你怎麼能用那樣理智氣壯、顧左右而言他的把程序、規則都扯進來，然後用說服你自己這是正確的態度來說服我？」、「你能說服你自己的，我不能」、「因為我的同袍流的血、流的淚，就是我的血、我的淚。」

作者提到了曾在開刀房前急性心肌梗塞倒地，因腦傷而無法自理生活的外科醫師蔡伯羌，文中指出，過去在「醫糾過勞工作坊」的角色練習中，每個扮演「當權者」角色的學員，都同樣感受換了位置換了腦袋的魔咒，「權力是脫不掉的魔戒」。而有次大家唇槍舌戰，「像你一樣理直氣壯時」，觀眾座位席中，當事人蔡伯羌醫師突然站起來，「問他，『你的工作是啥？』，蔡用最天真的笑容回答：『外科醫生』，所有人都再也說不出話了。」

文中說，因為蔡伯羌已經忘記所有專業名詞，連最基本生活功能都無法自理，但他還只記得自己是醫師。並再度質問，「你呢？我不能，我沾滿他們的淚與血，我不能。」