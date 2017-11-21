公布不配合甲動名單 桃市2議員揚言退出KMT黨團

國民黨團公布不配合甲動名單，議員李雲強、楊進福揚言退出黨團。（記者謝武雄攝）

2017-11-21 16:06

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會昨天審查教育、文化、農業等3局預算，國民黨團祭出甲級動員，但仍有4位黨籍議員未配合黨團動作，黨團今天公布未配合名單，而引發黨籍議員李雲強、楊進福不滿，還提出陳情，要求召開公聽會，不要讓黨團淪為最低廉的甲級動員單位，如果黨團執意處分，不讓人有申訴機會，將退出黨團運作。

李雲強、楊進福則表示，昨天中午和共同朋友一起吃飯，大約晚1小時進入會場，事實上未配合刪除、擱置的預算，都不是黨團決議的預算，拿這樣的理由開鍘，他們無法接受。

國民黨團書記長徐玉樹表示，根據黨團運作規定，甲動缺席、不按照黨團決議事項表決，就是違反黨團運作規定，每天可罰1萬元，並公布名單，昨天只是公布未符規定的名單，未來若有類似情形還是會繼續公布名單。

他說，昨天的甲動到下午4點，閻中傑、蘇家明是下午提前離席，李雲強、楊進福是2次擱置、1次刪除的表決未到場，這3筆預算都是黨團事先決議要刪除的預算。

蘇家明表示，昨天下午有事情必須先離席，事先向黨團請假；閻中傑表示，要參加區黨部會議，事先也已經請假。