「稍嫌多了點」 桃市觀旅局媒體行銷預算腰斬

2017-11-21 15:46

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市議會今聯席審查桃園市觀光旅遊局預算，國民黨籍市議員萬美玲指出，其中1筆600萬元預算，用於辦理平面、電子、廣播宣傳等行銷相關業務，「稍嫌多了點」，要求刪除300萬元；獲得出席市議員50位中的26席過半數支持，該筆預算一讀遭刪300萬元。

桃園市觀旅局長楊勝評解釋，很多議員都說觀旅局辦了很多活動，但他們都不知道，很多人看桃園都覺得熟悉，是因為機場在桃園，但其實對於周邊又很陌生，因此有廣告行銷必要。

民進黨籍市議員蔡永芳也跳出緩頰說，「活動好不好玩？亮點在哪？如果沒有廣告真的很多人不知道！」因此反對擱置。

楊勝評接著補充，平面和電子都是行銷的基本盤，而此預算還包含廣播及邀請網路紅人拍攝觀光宣傳影片，且以往都是透過臉書宣傳，但韓國人慣用Instagram，日本人則是Twitter，由於這部分觀旅局還沒有宣傳過，「所以要下功夫（編預算）」。

國民黨籍市議員楊朝偉則不滿地表示，觀旅局每個活動標案都編列廣告預算，而每筆錢也都包含電子媒體的宣傳，認為楊勝評「沒有很老實和蔡永芳做說明」，刻意隱瞞廣告預算的編列。

萬美玲認為，桃園市新聞處已經編列很多廣告預算，建議市府應統整資源、整體行銷，預算應該省下來不應浪費，動議刪除300萬元，最終獲過半數議員支持，其中民進黨多位議員保留發言權。