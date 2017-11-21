宜縣擴大微型保險服務 中低收入戶、高風險族群明年底納保

2017-11-21 15:44

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府擬擴大微型保險服務範圍，打算明年底讓縣內中低收入戶及少年、老年高風險族群及農漁民、原住民等特殊身分者，成為縣內微型保險的納保對象，正研議以地方回饋金籌措保險財源。

代理縣長陳金德說，微型保險主要是提供經濟弱勢者基本程度的人身保險保障，有保險金額低、保費低廉及保障期間短等特性，金融監督管理委員會於98年7月21日發布「保險業辦理微型保險業務應注意事項」，鼓勵商業保險公司推動微型保險業務，並於103年修正法令，擴大保障對象與增加微型保險商品種類，希望提高國內微型保險投保率，讓更多弱勢民眾或特定身分者享有基本保障權益。

宜蘭縣政府於104年11月辦理低收入戶微型保險方案，共3期3年，每期被保險人平均約2000多人，今年11月至明年10月為最後一期，被保險人有2706人，保費為40萬9532元，3年以來共有2件理賠案，保險金額共60萬元。

為擴大納保範圍，明年底宜蘭縣政府將把每人月收入低於1萬7000元、不動產僅450萬及動產11萬2500元以下的中低收入戶民眾、未滿15歲及65歲以上的高風險民眾與農漁民、原住民、身心障礙等特殊身分民眾納保，預估人數將超過8000多名，約佔縣內人口1.87％，至於保險財源將透過「地方回饋金」籌措。

陳金德指出，宜蘭縣的弱勢民眾，需要更多社會資源協助，因此決定加強微型保險的服務範圍，縣政府會在明年底與壽險公司簽約，保費由縣政府盡量支出，務必達到讓縣民安居樂業的目標，不讓臨時的不幸造成弱勢家庭的困難。