稱傳簡訊給黃國昌被質疑政治操作 賴揆5字回應！

行政院長賴清德今自爆，自己有傳簡訊給時代力量立委黃國昌，請教議事規則，挨批是政治操作。對此，賴今下午澄清，「沒有這回事」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-21 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今意外透露，自己有傳簡訊給時代力量立委黃國昌，請教議事規則。黃回批，此等向媒體放消息的行徑，是「拙劣的」、「讓人厭煩的」政治操作。對此，賴今下午澄清，「沒有這回事」。

時力立委徐永明近日質詢勞動部長林美珠時，曾質疑她罹癌正接受治療，這樣的身體健康狀況，是否仍適任部長一職。有週刊報導，事後賴清德致電黃國昌「關切」，黃也證實接到賴的電話，表示希望修法審查時，不要去羞辱閣員。對此，賴疑似誤聽提問，答非所問，自稱昨天有傳簡訊給黃，請教議事規則。

有關請教議事規則一事，源於《勞基法》修正草案，昨在立院衛環及經委會聯席審查期間，時力立委徐永明質疑程序違法，霸佔發言台杯葛議事，長達10多個小時，最後被人架離現場。賴清德今強調，議事並無問題，又自爆有傳簡訊給黃國昌。

消息一經媒體批露，黃也在臉書撰文，坦承有收到簡訊，直言如何解釋議事規則，屬於立院權責，「不是行政院可以說三道四的」，力挺同黨的徐永明，還指控政院放消息給媒體，是「拙劣的媒體政治操作」，讓人厭煩不已。

綜合媒體報導，對於黃國昌的回應，賴清德今下午出席十大農產運銷班頒獎儀式時，並未多說些什麼，僅表示「沒有（媒體操作）這回事」。