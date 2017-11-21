連勝文批他是刷存在感？ 柯文哲：那也是日行一善

2017-11-21 14:57

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前參加國際扶輪社活動，得知2021年有4萬名國際扶輪社友來台北，脫口「4萬隻肥羊」當然要狠狠撈一把，「一定要想辦法讓信用卡刷到爆。」昔日對手連勝文昨於臉書批評柯文哲是山大王心態、豬隊友；媒體詢問柯「大家批你是不是用你刷存在感？」未料，柯文哲說，那也還好，那也是日行一善。

連勝文昨於臉書表示，柯文哲可能只是想耍幽默，既自認為天才，不知是否有想過外國觀光客、特別是看得懂中文的人，聽到這種話的感受？特別是出自政府官員的口中？這種把别人當肥羊痛宰的心態，不僅毫不尊重人，又跟某些國家的人，把台灣觀光客當肥羊痛宰的悪劣行徑，有何差別？

連勝文還說，一直認為，一個地方有美景，有歷史，有文化，若再加上美食，優質的購物環境及精緻的服務品質，外國觀光客一定會願意消費！在台灣觀光業已面臨相當大的挑戰時，最怕就是有類似山大王心態，要人留下買路錢的官員，根本就是幫倒忙，變成了名符其實的「豬隊友」！

對此，柯文哲說，2021年有4萬名國際扶輪社友要來，規模恐怕比世大運1萬2千名運動選手還大，這要好好準備。媒體詢問「大家批你是不是用你刷存在感？」未料，柯文哲說，那也還好，那也是日行一善。