抗議勞基法修惡、裁決會不公 勞動部前絕食已27小時

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋（左一）將絕食269小時。華航企業工會秘書長朱梅雪（左二起）、新海工會理事長董家鈺、空服員工會監事會召集人劉偉國接力絕食。（記者李雅雯攝）

2017-11-21 14:40

〔記者李雅雯／台北報導〕數個勞團、工會集結抗議勞基法修惡、勞動部不當勞動行為裁決委員會制度，昨天上午起在勞動部前搭棚絕食抗議，直到現在已經27個小時。

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋將絕食269小時，全程僅喝水，作為對於勞基法修法、裁決會體制待整頓最深沉的抗議。林佳瑋表示，政務次長廖蕙芳都下台了，顯見勞基法這次修法大有問題，勞動部在修法過程中，沒有捍衛勞工權益，已經淪為「配合演出」的角色，對於修法內容非常憤慨。

林佳瑋另也提到，絕食訴求包括裁決會體制和其裁決不公，裁決會體制人數不穩、不全，分案裁決時候，幾乎4個人就可以決定一個案子，在案件壓力和人數不足情況下，調查事宜難透澈，強烈呼籲裁決會應增加人數，且另聘調查人員，專責每個裁決案。

對於立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會聯席會議昨審查勞基法修正草案，林佳瑋批評，昨天整場會議就是民進黨的黨意大於民意的作為，召委林靜儀說「很多人要趕著去接小孩」，真是太不厚道，勞基法修法就是修惡，通過後將有愈來愈多勞工忙著加班趕不及接小孩，勞動部不是在解決問題，而是在「飲鴆止渴」。

絕食269個小時，代表201個被懲處的台鐵工人、17名5月份被解雇的遠東空服員，跨國集團工會理事長因為爭取會員權益，被砍掉的40%績效獎金，還有新海瓦斯工會送來的11個裁決案，數字累加就是269。