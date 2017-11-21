操演冒火光竄黑煙 經國號駕駛員上火線說分明！

新竹空軍基地今開放市民入迎參觀，不料一架經國號戰機，完成性能展示後，卻在落地時冒火光竄黑煙。駕駛員畢世全稍早也親上火線接受採訪。（中央社）

2017-11-21 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕新竹空軍基地今開放市民入營參觀，不料1架編號1428的IDF經國號戰機，完成性能展示後，卻在落地時冒火光竄黑煙，外傳是遇到鳥擊，不過空軍表示，是戰機左側發動機熄火導致，所幸並無傷亡傳出。對此，負責駕駛該架戰機的少校畢世全，隨後也現身受訪，還原當時情形。

《蘋果日報》報導，畢世全指出，他在執行最後戰術拉升動作時，雖聽到機身傳來「碰、碰」怪聲，但操作上並無異狀，包括動力判斷、正常降落時的煞車減速，都如常運作，而緊急動力系統自動啟動，產生冒黑煙的情形，也很正常，因此座艙內的他，不必進行額外處置，等到燃燒時間結束後，再離開飛機即可。

報導指出，畢世全提到，消防人員趕抵飛機旁時，他還特地告訴對方，這是正常程序，無需灑水，否則後續處理恐更加麻煩；至於鳥擊的問題，畢解釋，以當時的高度與速度，可能會有鳥類，但不一定看得到，所以無法確定。畢說，今天碰到的情況，也是練習過程的一環，不至於緊張，無法將戰機開回大坪給民眾看，讓他覺得十分可惜。