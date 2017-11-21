盈餘逐年創新高 北捷加薪議員都支持

2017-11-21 13:42

〔記者黃建豪／台北報導〕因應全國軍公教明年調薪，台北捷運公司也醞釀加薪，但因北捷2015年就曾加薪10％，使得台北市政府人事處建議不再調。台北市議員戴錫欽則主張北捷去年盈餘高達12.6億元創新高，今年將再創新紀錄，因此提案北捷比照調薪3％。台北市議會交通委員會上午討論此案，初審同意北捷加薪案，但後續還得送議會大會及北捷董事會審議。

戴錫欽指出，雖然2015年北捷調薪後，人事處附帶意見認為今年不該再調，但北捷去年盈餘創了新高，今年還會更高，營運表現有目共睹，希望加薪能鼓勵員工士氣，也建議北捷作為事業單位，討論加薪能與軍公教脫鉤。

交通委員會議員方面，民進黨、國民黨或親民黨都一致同意讓北捷加薪。市議員張茂楠指出，北捷效益比國內外其他軌道公司都好，若將來不加薪人才會外流，但希望北捷未來的加薪與否應該依公司的業績成長為基準，讓公司有一套制度來加薪，不用每次都淂靠議員臨時提案才能調，等於每次都得看議員臉色，不該是這樣。

市議員李慶元詢問北捷收入來源。北捷表示，2014年公司在商場、廣告及轉投資等業外收入達16億元、2015年也達16億元、2016年達18億元、2017年截至10月則已達16億元。

市議員王威中則提醒，北捷站務員中有4成是派遣人員，薪水卻無法跟著調升，違反勞基法精神。北捷總經理顏邦傑則表示，該部分已開始研議，新合約將讓派遣人員薪資逐步上調，並逐步依一定比例納入員工。

顏邦傑也說，北捷雖然官股比例超過7成，但基本上還是按照公司法成立公司，未來會依照議員建議，依照盈餘績效訂定加薪機制，但公司是公營，還是要市府核定才能實施。

議會上午初審同意北捷加薪3％案後。北捷人力處長陳文福表示，北捷正職人員約5795人、派遣人員約500多人，員工調薪3％，大概一年會增加1.58億元的人力成本，將從用人費用中支出。