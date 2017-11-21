成立稽查大隊 陳金德要讓宜蘭公廁媲美中油

2017-11-21 13:51

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德，在擔任中油董事長任內，花費1.6億元啟動進行2年公廁升級計畫，回到宜蘭服務，他再度針對公廁出手，責成環保局成立稽查大隊，針對縣內公廁環境稽查；陳金德指出，只要檢查不合格，就依法開罰，希望能讓宜蘭廁所媲美中油，提升縣內觀光軟實力。

陳金德擔任中油董事長期間，最力推的政策就是提升廁所品質，他當時斥資1.6億元，打算在2年內將中油廁所打造為6星級，全台602座加油站有25座廁所將直接打掉改建，其餘則強化改造，以通風、明亮、無臭為原則，其中最為人所知的，就是將一般馬桶改為價格較昂貴的免治馬桶，回到宜蘭擔任代理縣長後，縣內公廁的環境衛生，也備受陳金德重視。

昨日他視察羅東轉運站，視察尾聲，陳還特別進到轉運站公廁檢查，並直呼這個公廁環境衛生「不合格」，應該立即改進，此舉讓民眾熱議，有人認為縣長管太枝微末節的小事，笑稱陳金德為「廁所縣長」，但也有支持者說，很高興宜蘭縣長終於有人願意做這些細節上的管理。

陳金德今參與縣務會議，再度針對縣內公廁環境問題發表看法，他責成環保局公開徵才，成立稽查大隊，針對縣內公廁進行稽查，如果不合格，就依廢棄物清理法開罰，得連續罰，也要求縣府針對縣內公廁進行評選，優質公廁公開表揚，不合格的公廁也要公開讓大眾知道，希望藉此提升縣內公廁品質。

陳金德說，宜蘭縣好山好水，推動觀光發展是縣內重大施政目標，要吸引國內外的旅客到縣內旅遊，除了本身觀光條件之外，服務、設施等軟體部分，也要自省是否做得夠好，到羅東轉運站視察後發現廁所根本不行，他要求環保局成立稽查大隊，定期針對縣內公廁稽查，如果不行就依法裁罰，藉由改善公廁環境，讓觀光軟實力可以提升。

談到宜蘭的廁所跟中油的廁所的比較，陳金德說，中油廁所管理本來就好，每一名加油站長都會親自去盯、去掃，也沒有委外，他上任後設置免治馬桶，就是要變得更好，要做到這樣的程度才能吸引旅客，如果拿羅東轉運站的廁所跟中油廁所比，還有一大段距離。