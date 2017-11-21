慶富案》王定宇爆：吳志揚的法律事務所涉入

民進黨立委王定宇點名國民黨立委吳志揚法律公司涉入慶富案。（記者彭琬馨攝）

2017-11-21 13:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委王定宇今踢爆，負責承辦慶富獵雷艦案的眾勤德久法律事務所，就是當初建議海軍調降投標廠商財力條件的主要單位，甚至還讓慶富在不須解約的情況下，以每天僅需繳交罰款5822元，便能繼續無條件展延輸出許可繳交期限；王定宇點名，眾勤德久法律事務所負責人、國民黨立委吳志揚，應出面說明，為什麼要讓慶富輕鬆過關。

吳志揚：眾勤與他無任何關聯

吳志揚獲悉後發出聲明，指他自2009年底擔任桃縣長後，即停止（律師）執業，並退出原開設律師事務所之經營，且完成負責人變更登記。吳志揚表示，後續的負責人嗣後與其他律師成立眾勤德久律師事務所，他與該事務所無任何關聯，亦未開設、投資任何律師事務所，希望媒體報導前能詳加查實，以昭公信。

慶富詐貸案持續延燒。民進黨立委王定宇今召開記者會再爆，依據2013年12月29 日的資料顯示，慶富一開始要申請聯貸的金額為262.75億元，在行政院前秘書長簡太郎召開聯貸協調會之前，僅有中國輸出銀行、台灣企銀與農業金庫，三家銀行願意參貸一共78.25億元的聯貸額度。

王定宇說，簡太郎在會議中「避重就輕」，把各銀行不願參貸的理由簡化為慶富未取得輸出許可，是「刻意壓低財務科學專業評估」，同時也將處理聯貸與輸出許可脫鉤，讓後來加入的九家公股銀行「多吐出126.75億元」，結果就是讓國家蒙受重大損失。

王定宇還踢爆，依合約慶富需在2015年11月3日前繳交輸出許可，否則就是違約，但當時的海軍副司令黃曙光，時任海軍司令、現任參謀總長李喜明，卻僅用兩小時時間簽完公文，替慶富解套，讓根本拿不出輸出許可的慶富，僅需每日繳交5822元「就活起來了」。

王定宇說，協助海軍降低違約罰金的就是眾勤德久法律事務所，此事務所在2009年1月與志揚國際法律事務所／和理國際科技法律事務所合併，「負責人就是吳志揚」；王定宇並表示，行政院前秘書長簡太郎、時任海軍副司令黃曙光、時任海軍司令李喜明，與已下台的一銀董事長蔡慶年應即刻出面說明。

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