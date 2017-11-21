發言人團再添生力軍！江怡臻任新北市府副發言人

2017-11-21 13:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府發言人團再添生力軍！擔任新北市長朱立倫秘書的江怡臻，即日起兼任市府副發言人，與另2位副發言人新聞局主任秘書葉元之、新聞局專門委員黃詩婷共同負責新媒體政策行銷，由於3人都是外型亮麗的俊男美女，加上電視台主播出身的新聞局長張其強，被公務員譽為史上「顏值最高」發言軍團。

35歲的江怡臻畢業於台大哲學系，取得美國名校康乃爾大學公共行政碩士，曾任職國民黨組發會與青年團，姑姑為國民黨前立委江惠貞，江怡臻去年起擔任市長辦公室秘書，負責朱立倫臉書直播，19日起兼任市府副發言人，與另2位副發言人輪流跟朱立倫行程。

新北市政府發言人、新聞局長張其強表示，媒體越來越多元，市府希望針對不同媒體的特性和需求，做一些不同的嘗試，讓民眾對於市政活動或措施有更多參與感，例如現在大家熱衷臉書直播，市府希望透過直播，讓無法到場的民眾得知第一手訊息。

張其強說，3位副發言人除了既有業務，也會投入直播工作，包括葉元之已主持多場「電商直播」，黃詩婷也在「我的新北市」臉書和粉絲互動，江怡臻目前正為即將開城的歡樂耶誕城做直播。

江怡臻表示，在任何位置上，都會做好份內工作，處於資訊爆炸的時代，希望透過自己的努力，讓新北市的政策被更多人知道、進而參與。她舉例說，先前曾參與捷運環狀線吊梁與全線合攏的臉書直播，網友反應熱烈，很有成就感。