國中輟學創業後曾旁聽 唐鳳：大學需要時再去用

2017-11-21 13:10

〔記者李欣芳／台北報導〕大學招聯會將調整入學制度，未來學測單科0分仍可參加甄選上大學，但外界擔心這是否使大學失去競爭力，有天才神童之稱的行政院政務委員唐鳳，從國中起就輟學，她今天表示，「大學需要的時候再去用就好了！」

唐鳳今天與媒體茶敘時表示，她國二下學期起輟學去創業，但是1、2年後碰到一些問題，需要理論工具才能解決，所以她去政大旁聽課程，當時回到學校的求知欲絕對比自己的好奇心多很多，因此她認為「大學需要的時候再去用就好了」。

唐鳳說，現在國教希望學生在高中時期就可按照志趣編輯自己的課表，也就是所謂的「一生一課表」，學生找到自己的方向，說不定就去創業、工作，未來需要時再回到校園。

她表示，只要有人需要大學理論工具、也有求知慾，大學對這個人就是一件好事，需要用到時就去用，對她來說，大學不是什麼名份、身份或地位的表徵。

對於外界有人認為，大學入學門檻降低，會讓程度比較好的學生為了自我發展而去國外唸書，唐鳳則說：「這沒有任何邏輯上的相關性」。

唐鳳說，她的自我成長，建立在與不同專長的朋友的合作上，現在的年代，已經沒有一個人單打獨鬥就創業成功的事情，每個人都會遇到各種領域上比較強的人，因此需要彼此溝通合作；這就是為什麼國民教育要把能力導向教學，改為素養導向教學，培養合作、協作的能力。