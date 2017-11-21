網傳拔線拒接電話、被酸「林靜音」 林靜儀駁：別抹黑

有網友在PTT爆料林靜儀辦公室拔電話線，拒接抗議電話，對此林靜儀駁斥：「同婚初審時，反同婚者大量打來抗議，都沒拔過電話線！」（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-21 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院衛環委員會昨審查《勞動基準法》修正草案，但時代力量立委徐永明昨強佔發言台11小時杯葛議事，並和擔任主席的綠委林靜儀多次爭執，林也遭受網友批評，有網友在PTT爆料指出，林靜儀辦公室拔電話線，拒接抗議電話，更酸她是「林靜音」。針對此說法，林靜儀嚴正駁斥：「同婚初審時，反同婚者大量打來抗議，都沒拔過電話線！」

根據《蘋果日報》報導，針對網路傳出她辦公室拔電話線，林靜儀受訪時不可置信地說：「怎麼可能？」強調當時婚姻平權法案在委員會審查時，反同婚者打爆辦公室的電話，當時辦公室也沒有拔線、拒接過，所以這次當然也不可能做這種事，希望網友不要抹黑。

林靜儀指出，這個會期擔任召委時就知道會有處理《勞基法》議題的時刻，針對議題與修法內容，她尊重所有不同意見，但身為主席，她必須盡責、照程序主持會議。而外界質疑她對護理師工時的立場，她強調自己並不認同改為8小時的輪班間隔，衛福部也支持必須維持大於11小時立場，但如果因為主席職權、必須維持委員會而受到侮蔑，林靜儀表示：「我不能接受。」