慶富案》藍委叫戰高雄幫 嗆高市府「歡迎來告」

2017-11-21 11:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕獵雷艦慶富案持續延燒。國民黨立委賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等人指出，高雄市政府對立委質詢揚言提告，他們不怕，「歡迎來告」，若高雄市長陳菊要提告，高雄地檢署應迴避，並由高等或最高檢察署承辦。立委們也羅列「高雄幫」名單，質疑高雄幫已取代「財經幫」。

賴士葆、費鴻泰與曾銘宗召開「高雄市政府很大 我好怕！」記者會，除對慶富案續提質疑，並羅列高雄幫名單，包含金管會前主委李瑞倉、工程會主委吳宏謀、客委會主委李永得、交通部次長王國材、衛福部政次何啟功、教育部政次蔡清華、退輔會副主委劉樹林、台船董事長鄭文隆、中油董事長陳金德、台鹽董事長陳啟昱、合庫董事長雷仲達、第一銀行董事長董瑞斌、台灣中小企業銀行董事長黃博怡等，並指出上列人等均曾擔任高雄市政府或高雄銀行之重要職務。

賴士葆說，高市府以其質詢說要提告，他一點都不怕，歡迎來告，因真理越辯越明。他質疑，雄銀何以在慶富得標後4天就急著給予履約保證，三位常董還對此無異議通過，若無高層授意，高雄市海洋局前局長王端仁，憑啥去喬興達港土地。

賴士葆抨擊，先前林全一直被新潮流攻擊說是「老藍男」、「財經幫」，如今卻都是高雄幫，簡直是當紅炸子雞！表面上雖是總統蔡英文在執政，實際上卻是高雄幫與新系，蔡英文應堅守，勿讓派系、地方吃光光。

費鴻泰說，陳菊若要告，請勿找雄檢，因為雄檢與行政院、總統府一搭一唱。他說，高雄幫老大講白就是市長，最好方法就是（陳菊）親自出來說明，且海軍說這一切都是海軍司令自己做的決定，這說法令人哀莫大於心死。

曾銘宗則質疑，雄銀一定知道慶富有財務問題，否則為何要提出高達96%以上的現金活存擔保的履約保證？；他也建議，此案涉及地方與中央政府，建議將管轄權移交至高檢或最高檢，並組成專案小組全力徹查，履行賴揆承諾。