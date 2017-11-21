中國阻台澳簽署FTA 澳洲參議員公開支持簽訂

2017-11-21 11:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲媒體近日報導，澳洲政府原先有意與台灣簽訂自由貿易協定（FTA），但因中國施壓而延宕迄今。澳洲自由民主黨議員利昂傑姆（David Leyonhjelm）近日則公開表示，支持澳洲政府與台灣簽訂FTA。

澳洲自由民主黨議員利昂傑姆（David Leyonhjelm）近日在澳洲參議院，詢問澳洲政府和台灣簽訂FTA的進度。利昂傑姆直指，澳洲幾年前與台灣進行FTA談判，卻因為中國施壓停擺。澳洲《金融評論報》（Financial Review）於當地時間20日報導此事。

2013年時，外交部前亞太司長何登煌曾在立院答詢表示，當時的澳洲新政府向台傳達3項重要訊息，包括每年會派至少1名以上的內閣部長來台、願意開始與台灣談判FTA，也會鼓勵澳洲年輕人來台求學；相對前一任政府，對台灣較友善。然而台澳FTA談判到尾聲，卻嘎然而止。前經濟部長杜紫軍更在2014年10月時證實，中國確實透過影響力，阻撓台灣與其他貿易對手國的經貿談判；當時盛傳台澳FTA延宕簽署是因中國干預，杜紫軍所言間接證實此事。

利昂傑姆關切澳洲與跨太平洋經貿夥伴之間的關係。利昂傑姆17日時也在臉書上公開表示，他支持澳洲與第8大外銷市場「台灣」簽訂FTA。利昂傑姆認為，經濟因素應該優於政治及其他任何考量，而所謂的「一中政策」意指與台灣和中國大陸的關係，但並不意味著要在兩者之間選邊站。

利昂傑姆說，澳洲政府可以細微地落實「一中政策」，將台灣納入議程，並應認知到台灣是一個有潛力的貿易夥伴，與台灣簽署經貿合作協定，也將使跨太平洋夥伴協定（TPP）成效更好。